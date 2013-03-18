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Ergenekon sanıklarından ortak açıklama

Ergenekon davasında yargılanan sanıklar, avukatları aracılığıyla savcılık mütalaasına karşı ortak açıklama yaptı

18 Mart 2013 22:02

Yaklaşık 5 yıldır süren Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında, savcı mütalaasını verdi. Aralarından eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Savcılığın verdiği mütalaayı protesto eden Ergenekon sanıkları, ortak bir basın açıklaması kaleme aldı. Avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada, "savcılığın sözde esas hakkında mütalaasını tanımıyoruz, reddediyoruz" denildi.

Duruşmaya ara verildiği sırada salon dışına çıkan avukatlar adına basın açıklamasını avukat Serkan Günel okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün Silivri’de adalet, hukuk ve insan hakları bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Savcılar, meclisin çıkardığı yasaları hiçe saymıştır. Hukukun bütün temel ilkeleri çiğnenmiştir. Sanıkların, savunmaları, gösterdikleri lehe deliller tamamen yok sayılmıştır. Güvenirliği tartışmalı, gizli tanıkların, sanıklarla arasında açıkça husumet bulunan sözde tanıkların, akıl ve mantıktan uzak iddiaları kesin delil sayılmıştır.

'Önceden hazırlanmış'

Mahkeme heyeti, savcıların iddialarına karşılık sanıkların ve avukatların savunma taleplerini reddetmiş, maddi gerçeğe ulaşmak için ayağına kadar gelen tanıkları dahi dinlemeyi reddetmiştir. İddianame delil değeri olmayan, sonradan üretilmiş çoğu sahte delillere dayandırılmış, yargılama aşamasında hukuka aykırı deliller hiçbir şekilde ayıklanmamıştır. Bugün okunan belgeler savunma tarafına ve dolayısıyla iddia makamına henüz sunulmadan 2 bin 200 küsür sayfadan ibaret. Esas hakkındaki mütalaanın savcılar tarafından duruşmada yazılı olarak okunması, mütalaanın da tıpkı karar gibi önceden hazırlanmış olduğunu ortaya koymuştur.

'Mücadeleyi sürdüreceğiz'

Bu davanın hedefi Cumhuriyetin değerleri, kurumları, Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Bu nedenlerle savcılığın sözde esas hakkındaki mütalaasını tanımıyoruz, reddediyoruz. Gelinen noktada hukuku hakla birlikte arama mücadelesini sürdüreceğiz. Davanın bundan sonraki aşamalarında mahkeme heyetine ve savcılığa rağmen adaleti ve özgürlüğü istemeye devam edeceğiz. Bu dava Türkiye’nin hukuk imtihanıdır. Tüm halkımızı Ergenekon tutsaklarının hukuk mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz."

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