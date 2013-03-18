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Balbay: Mütalaayı reddediyoruz

Ergenekon davasında tutuklı yargılanan gazeteci Mustafa Balbay, hakkında istenen müebbet hapis istemine, 'Mütalaayı reddediyoruz' dedi

18 Mart 2013 21:34

13. Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon Davası'nda Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Murat Dalkuş esas hakkındaki mütalaanın özetini dönüşümlü olarak yaklaşık 5 saat okudu. Savcıların mütalaayı okumasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Sanıklar müaalaya büyük tepki gösterdi. Gazetecilerin bulunduğu bölüme doğru gelen Tuncay Özkan, "Böyle mütalaa mı olur?" diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Gazeteci Mustafa Balbay izleyicilere "Burada mahkeme bütün suçlamaları ‘hükümete karşı suçlara’ indirgemiştir. Burası artık hükümet güvenlik mahkemesidir" diye seslendi.

Balbay “5 yıldır sanıkların ve avukatların taleplerini dikkate almadılar, reddettiler. Böyle yargılama olmaz. Buradan hukuk çıkmaz. Mütalaayı reddediyoruz" dedi. Davanın tutuklu sanıklarından Erkan Önsel de ," Mütalaa sıfır değerindedir. Hiç moralinizi bozmayın" diyerek izleyicilere seslendi.

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