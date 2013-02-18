Ergenekon davasında savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor

Ergenekon davasında, bugün savcının mütalaasını vermesi bekleniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun tutukluluk sürelerine ilişkin açıklamalarından sonra, Ergenekon sanıklarının tahliye umudu arttı.

Ergenekon davasıda, 4 buçuk yıllık yargılamanın ardından sona yaklaşılıyor. Savcının bugün mütalaasını vermesini durumunda 4 ay içerisinde kararın açıklanması bekleniyor. 20 Ekim 2008 tarihinde ‘Şafak’ operasyonlarıyla başlayan davada bugün savcılığın mütalaasını vermesi bekleniyor. Davada 67'si tutuklu 276 sanık yargılanıyor.

Ergenekon Davası avukatlarından Hüseyin Ersöz, "Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın uzun tutukluluk sürelerinin sona erdirilmesiyle ilgili açıklamalarından sonra çok büyük bir beklenti oluştu. Yargılamaların tutuksuz sürmesi beklentisi gerçekleşebilir fakat tahmin etmek zor" dedi.

Fatih Yağmur'un Radikal'deki haberine göre, Aralarında İlker Başbuğ, Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Engin Alan, Mustafa Balbay,Turhan Çömez, Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu, Engin Alan gibi asker, gazeteci, akademisyen ve işinsanının bulunduğu sanıklar, ‘T.C. Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engelllemeye teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, örgüte yardım ve yataklık etmek, hukuka aykırı olarak kişileri ve verileri kaydetmek, devletin güvenilğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek’’le suçlandı.

Silivri’de gerginlik

Silivri’de savcının mütalaasını açıklamasının beklendiği Ergenekon davasının bugünkü duruşması öncesinde olaylar çıktı. Jandarma görevlileri, salona girmek isteyen gruba tazyikli suyla müdahale etti.



Ergenekon davasının 276. duruşması Silivri’de görülüyor.

Bugünkü duruşmada Cumhuriyet Savcısı’nın esas hakkında mütalaasını vermesi bekleniyor.

Duruşma öncesinde güvenlik tedbirleri artırılırken, salon önünde olaylar çıktı.

Jandarma ekipleri, bariyerleri aşarak duruşma salonuna girmek isteyen gruba tazyikli su ile müdahale etti.

Davadan notlar

Çeşitli kurumlardan getirtilen evraklar 1027 klasöre ulaştı.

22 ayrı iddianame kapsamında 576 duruşma yapıldı. Duruşmaların tutanakları 39 bin sayfayı geçti. 7 bin 100’ün üzerinde ara karar alındı.



Ek klasör sayısı 2538’e ulaştı, Heyet, dava dosyasının kaç sayfaya ulaştığını hesaplayamadı.

835 savunma tanığından sadece 57’si dinlendi.

94 kamu tanığı dinlendi. 120 celsede dinlenen 151 tanığın beyanları 10 bin 839 sayfa tuttu.