Ergenekon ve Balyoz hakimlerine açılan davalar reddedildi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ''Ergenekon'' ve ''Balyoz'' davasında tutuklu yargılanan bazı sanıkların davalara bakan ağır ceza mahkemesi hakimleri hakkında açtığı tazminat davalarını ''dava ön şartının yokluğu'' nedeniyle reddetti.

Daire, hakimler hakkında açılan tazminat davalarının, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca devlete yöneltileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, davaların ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, daire kararını bozarak, davaların Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde görülmesine hükmetmişti.

Kurulun bozma kararının ardından ''Ergenekon'' ve ''Balyoz'' davası sanıklarından Mehmet Haberal, Ergün Poyraz, Nusret Senem, Hikmet Çiçek, Ahmet Yavuz, Levent Bektaş, Çetin Doğan, Süha Tanyeli, Dursun Çiçek, Kemal Kerinçsiz'in davalarını gören Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında açtıkları tazminat davaları yeniden 4. Hukuk Dairesi'nde görüldü.

Duruşmada, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi heyeti, Hukuk Genel Kurulu'nun bozma kararına uyulmasına oy birliğiyle karar vererek, dosyaları inceledi.

Heyet, Mehmet Haberal'ın hakimler Hüsnü Çalmuk, Hasan Hüseyin Özese, Sedat Sami Haşıloğlu, Gökmen Demircan hakkında açtığı 17 ayrı tazminat davasından feragat etmesi ve davalı tarafların da davaya katılmama kararı nedeniyle dosyaları işlemden kaldırdı.

''Ergenekon'' ve ''Balyoz'' davasının tutuklu sanıklarından Ergün Poyraz, Nusret Senem, Hikmet Çiçek, Ahmet Yavuz, Levent Bektaş, Çetin Doğan, Süha Tanyeli, Dursun Çiçek ve Kemal Kerinsiz'in hakimler, Hüsnü Çalmuk, Hasan Hüseyin Özese, Sedat Sami Haşıloğlu, Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu, Mehmet Karababa, Ali Efendi Peksak, Davut Bedir, Rüstem Eryılmaz, Mehmet Erdoğan, İdris Asan, Metin Özçelik hakkında açılan tazminat davaları ''dava ön şartının yokluğu'' nedeniyle oybirliğiyle reddedildi.

''Ergenekon'' sanığı Nusret Senem'in avukatı Mehmet Cengiz, duruşmada,müvekkilinin hala tutuklu olduğunu, yargılamasının devam ettiğini, müvekkilinin tutukluluğunun sürdürülmesinin tazminat gerektirdiğini savundu.

Senem'in tutuklandığı maddeden hakkında dava açılmadığını, hakkında dava açılan maddeden ise tutuklu olmadığını öne süren Cengiz, ''Ceza davasının derdest olmasının sonuca etkili olmadığı kanaatindeyiz. Davamızın kabul edilmesini istiyoruz'' dedi.

Ergün Poyraz'ın avukatı Levent Türkoğlu, davanın kabul edilmesini ve ''Ergenekon'' davasındaki hukuka aykırılıkların tespit edilmesini istedi. Türkoğlu'nun bu talebi ''husumet yokluğu'' nedeniyle reddedildi.

Davacıların karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu görüşecek.

