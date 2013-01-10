Yargıtay Başsavcılığı: Dink suikasti planlı ve örgütlü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink suikastinde sanıkların örgüt suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Başsavcılık, beraat kararının bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti davasında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının, ''Sanıkların atılı suçları örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği'' gerekçesiyle bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili tebliğnamesinde şu ifadelere yer verildi:

''Son eylemin sıradan bir adam öldürme eylemi olmadığı, dosyadaki eylemlerin, devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak, otoriteyi zaafa uğratmak, kamu düzenini bozup ülkede kaos, kargaşa ve güvensizlik ortamı oluşturmak, huzursuzluk ortamına zemin hazırlamak, ülkemizi uluslararası arenada sıkıntıya sokmak şeklinde amaçlarının olduğu açıktır.

Sanıkların kişisel özellikleri, geçmişleri, hedef gözetilen kişilerin etnik ve dini özellikleri ve ülkemizde yaşayan insan profili göz önüne alındığında, olayın henüz ilk aşamasındaki etkin soruşturma eksikliği sebebiyle sanıkların birliği bozmayı hedeflemelerindeki amaçlarının tespiti mümkün olamamış ise de böyle bir amacın varlığını ilk başta tespit edememek, TCK'nın 302/1. maddesindeki kasıtla hareket ettiklerinin tespit ve değerlendirmesine ve hukuki nitelendirme yapmaya engel değildir.

Durduk yere, amaçsız bir şekilde sırf 'örgüt kurdu' desinler diye hiç kimse bir araya gelmez. Sanıkların mensubu bulundukları silahlı terör örgütünün yöneldiği ve gerçekleştirmek istediği amaç açısından elverişli fiili gerçekleştirdikleri tarih itibarıyla ülke genelindeki toplumsal etkinliğinin olup olmadığını aramaya gerek yoktur. Zira, devletin birliğini bozma suçu bir tehlike suçudur ve gerçekleştirilen eylemlerin sonuncusu ile de bu tehlike gerçekleşmiştir.''

Dink cinayeti

İstanbul Şişli'de 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yasin Hayal'in, ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan'' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel ise bu suçlamadan beraat etmiş ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Hayal ise, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast, ''tasarlayarak adam öldürmek" ve “ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.