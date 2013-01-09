Balbay için Nobel'e 'aday metni'

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Eskişehir milletvekili Prof. Süheyl Batum, Silivri’de tutuklu İzmir milletvekili Mustafa Balbay’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için metin hazırladı. Metin, CHP Grup Amirliği’ne sunuldu.

Grubun onay vermesinin ardından, Balbay’ın adaylığı milletvekillerinin imzasına açılacak. Balbay’ın kısa bir yaşam öyküsüne yer verilen adaylık metninin bazı bölümleri şöyle:

"Biz aşağıda adı ve açık kimliği yazılı olan kişiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üyesi olan milletvekilleri olarak İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ı 2013 Nobel barış Ödülü için aday gösteriyoruz.

Gazeteci –köşe yazarı ve yönetici kimliğinin yanı sıra siyaset, güncel konular ve gezi içerikli 26 kitabın yazarıdır.

Mustafa Balbay, Ergenekon davasında tutuklanmış olup, 2011 seçimlerinde milletvekili seçilmiş olmasına karşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birçok emsal ilke kararına karşın tutukluğunun bu denli uzun sürmesinin nedenleri ve hukuksal gerekçeleri kesinlikle bir kez bile açıklanmadan tutukluluğu devam ettirilmektedir.



'Neden ve gerekçe gösterilmeksizin'



Tahliye istemine yönelik onlarca talebi yine ayrıntılı hiçbir neden ve gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.

Bu davanın ve evrensel hukuka hatta Türk hukukuna bile aykırı bu tutukluğunun nedeninin tamamen siyasal olduğu yönünde hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Evrensel hukuku ve AİHM kararlarına bu denli aykırı davranan bu yargıçlara ve tutumlarına karşı herhangi bir zorlayıcı etkini yapılması mümkün olmamıştır.



'İnsan hakları ilkelerini destek için'



Tam tersine siyasal iktidarın beklentilerine uygun davranmayan yargıç ve savcılar üzerindeyse soruşturmalar açılmış ve baktıkları davalardan el çektirilmişlerdir.



Bu gerekçelerle demokrasi, evrensel hukuk, basın özgürlüğü başta olmak üzere insan hakları ilkelerini destek ve bu ilkelerin yeniden anlam ve değer kazanabilmesi açısından gazeteci ve milletvekili Mustafa Balbay’ı Nobel Barış ödülüne aday gösteriyoruz."