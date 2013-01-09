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Politika

Balbay için Nobel'e 'aday metni'

CHP Eskişehir milletvekili Prof. Batum, Balbay'ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için metin hazırladı

09 Ocak 2013 22:30

Hülya Karabağlı/ Ankara

 

CHP Eskişehir milletvekili Prof. Süheyl Batum, Silivri’de tutuklu İzmir milletvekili Mustafa Balbay’ın  Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için metin hazırladı. Metin, CHP Grup Amirliği’ne sunuldu.

Grubun onay vermesinin ardından, Balbay’ın adaylığı milletvekillerinin imzasına açılacak. Balbay’ın kısa bir yaşam öyküsüne yer verilen adaylık metninin bazı bölümleri şöyle:

"Biz aşağıda adı ve açık kimliği yazılı olan kişiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üyesi olan milletvekilleri olarak İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ı  2013 Nobel barış Ödülü için aday gösteriyoruz.

Gazeteci –köşe yazarı ve yönetici kimliğinin yanı sıra siyaset, güncel konular ve gezi içerikli 26 kitabın yazarıdır. 

Mustafa Balbay, Ergenekon davasında tutuklanmış olup, 2011 seçimlerinde milletvekili seçilmiş olmasına karşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birçok emsal ilke kararına karşın tutukluğunun  bu denli uzun sürmesinin nedenleri ve hukuksal gerekçeleri  kesinlikle  bir kez bile  açıklanmadan  tutukluluğu devam ettirilmektedir.


'Neden ve gerekçe gösterilmeksizin'


Tahliye istemine yönelik onlarca talebi yine ayrıntılı hiçbir neden ve gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.

Bu davanın ve evrensel hukuka hatta Türk hukukuna bile aykırı bu tutukluğunun nedeninin  tamamen siyasal olduğu yönünde hiçbir kuşku bulunmamaktadır.  Evrensel hukuku ve AİHM kararlarına bu denli  aykırı davranan bu yargıçlara ve tutumlarına karşı herhangi bir zorlayıcı  etkini yapılması mümkün olmamıştır.


'İnsan hakları ilkelerini destek için'


Tam tersine siyasal iktidarın beklentilerine uygun davranmayan yargıç ve savcılar üzerindeyse  soruşturmalar açılmış ve baktıkları davalardan el çektirilmişlerdir. 
 

Bu gerekçelerle demokrasi,  evrensel hukuk, basın özgürlüğü başta olmak üzere insan hakları ilkelerini destek ve bu ilkelerin  yeniden anlam  ve değer  kazanabilmesi açısından  gazeteci ve milletvekili Mustafa Balbay’ı  Nobel Barış ödülüne aday gösteriyoruz."

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