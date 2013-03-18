Tuncay Özkan'ın kızı, karara isyan etti

Mütalaanın açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nazlıcan Özkan, 5 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, "5 yıldır hukuksuzluk, adaletsizlik burada ve bunu hep dile getiriyoruz. Bu da diğer siyasi davalarda da örneğini gördüğümüz gibi yaşanan durum. Çok ağır cezalar geldi. Diğerlerinde olan şey aynen bizim de başımıza geldi. Fakat bu kararları tanımamız mümkün değil. Burada yargılanma yok, adil yargılanma yok.

Hukuksuzluktan hep bahsediyorduk zaten. Ağırlaştırılmış müebbetler bir çok kişiye verildi, babam dahil. Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti yıkmak suçundan bahsediliyor. Savcı bu yüzden müebbet hapis istiyor. Yapılan tek şey miting yapmaktır.

İzinli yapılan mitinglerdir bunlar. Bu kararı tanımamız mümkün değildir. Babam aynen mücadelesine ve direnişine devam ediyor. Hiçbir şekilde bizi etkilemesi mümkün değil bunların" dedi.

Özkan, Mütalaayı bugün bekliyor muydunuz? şeklindeki soruyu "Ben bugün beklemiyordum. Çünkü hep ertelendi. İlk başta 13 Aralık'ta olacağı söylendi. Sonra 18 Şubat'a ertelediler. 11 Mart'a çıkacak dediler ancak bugün çıktı. Böyle bir sürpriz olacağı da bekleniyordu. Kalabalıkların olmadığı bir gün bekleniyordu" diye cevapladı.

'Babamın velayet hakkını sadece bozarsam olabilir'

Bir babanın kızı olarak neler söylersiniz? şeklindeki soruya da Özkan, "Beni en çok etkileyen savcının 53. maddedeki ceza istemi. Bu maddede şöyle bir şey geçiyor. Eğer ceza alırsa babalık haklarından men edileceği söyleniyor. Babamın babalık hakkı bendedir. Benim evlatlık hakkı da babamdadır. Bunu kimse engelleyemeyecek. 53. maddeyi hiç tanımıyorum. Burada hukuksuzluk vardır. Babamın velayet hakkı sadece ben bozarsam olabilir. İstediklerini başaramayacaklar. Direnişimiz her zaman devam edecektir" şeklinde cevap verdi.