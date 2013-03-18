Ergenekon davasında, İlker Başbuğ hakkında müebbet hapis istendi

Ergenekon Davası Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütaalada ''Ergenekon örgütünün sabit olduğu tespit edilmiştir'' denildi. Savcı, 96 sanık hakkında silahlı örgüt üyeliği iddiasıyla 7,5 yıl ile 15 yıl arasında hapis istedi. "Örgüt yöneticiliği" suçlamasından ceza istemeyen savcı, İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, Şener Eruygur, Hasan Iğsız, Nusret Taşdeler, Dursun Çiçek, Tuncay Özkan, Hakkı Pekin, Doğu Perinçek, Erol Manisalı, Fatih Hilmioğlu, Kemal Gürüz, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Yalçın Küçük, Sinan Aygün, Mustafa Abbas Yurtkuran, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Danıştay saldırısı tetikçisi Alparslan Arslan'ın "darbeye teşebbüs" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından 2'şer kez müebbet hapsi istendi.

67'si tutuklu 275 sanıklı ''Ergenekon'' davasının 281. duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görüldü.

Duruşmaya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli orgeneraller Hasan Iğsız ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 41 tutuklu sanık katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara GATA'da tedavi gören Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli tuğgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Murat Dalkuş'un da katıldığı duruşmada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.



'Ergenekon'un varlığı sabit'



2 bin 271 sayfalık mütalaada ''Ergenekon terör örgütünün varlığının sabit olduğu anlaşılmıştır'' ifadesine yer verildi.

Mütalaada; aralarında eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ve gazeteci Tuncay Özkan’ın bulunduğu çok sayıda sanık için TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bu sanıkların Terörle Mücadele Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarınca da cezalandırılmasını talep eden savcı, Yargıtay içtihatlarına göre bu sanıkların terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılmasına yer olmadığını kaydetti.

Savcı, Danıştay baskınının faili Alparslan Aslan için istediği cezayı da açıkladı: 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Sedat Peker, Emin Şirin ve Güler Kömürcü Öztürk’ün de 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Savcı, firari olan Bedrettin Dalan ve eski AK Parti milletvekili Turan Çömez’in aralarında olduğu 5 kişinin dosyasının ayrılmasını önerdi.

Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, mütalaada 5 kişinin beraat etmesinin istendiğini de bildirdi.



Ağırlaştırılmış müebbet



TCK'nın 312/1'inci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış hapis cezası istenen sanıklar şöyle oldu:

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Orgeneral Nusret Taşdeler.



İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.

Gazeteci Tuncay Özkan.

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu.

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz.

Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu

Emekli Tuğgenerel Levent Ersöz

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, Alparslan Aslan'ın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalandırılmasını talep etti.



15 yıla kadar hapis istemi



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, bazı sanıklar için de değişik oranlarda hapis cezası istendi.

Aralarında Sedat Peker, Semih Tufan Gülaltay, Mehmet Bora Perinçek, Ali Yasak, Emin Şirin, Güler Kömürcü Öztürk ve Tanju Güvendiren'in de bulunduğu 96 sanığın TCK'nın 314/2'inci maddesi uyarınca ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçundan ceza verilmesi istendi.

Buna göre sanıkların 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Şahin'in cezasına indirim



Öte yandan, mütalaada eski Özel Herekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in TCK'nın 312/1'inci maddesinden cezalandırılması istendi. Ancak sanığın akıl hastalığı nedeniyle cezasının 37.5 yıla indirilmesi talep edildi.



5 sanığın dosyası ayrıldı



"Ergenekon" davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Bedrettin Dalan, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve Turan Çömez'in dosyalarının ayrılması istedi.

Pekgüzel, eylemlerin anlatıldığı, eylem planlarının yapıldığı sanıkların hukuki durumlarının ayrı ayrı ele alındığı mütalaada, ''Ergenekon''un varlığı, yapısı ve eylemler konusunda geniş anlatımlara yer verildiğini anlattı.

Cumhuriyet savcıları Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Murat Dalkuş tarafından dönüşümlü olarak sanıkların hukuki durumlarının okunduğu mütalaada, eski MİT görevlisi Özel Yılmaz'ın dosyasının MİT görevlileriyle ilgili çıkarılan yasa gereği izin alınması gerektiği gerekçesiyle ayrıldığı kaydedildi.

Mütalaada, bu nedenle Yılmaz hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı belirtilerek, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Bedrettin Dalan, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Turan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze'nin ise yakalanamadığı kaydedildi.

Bu nedenle firari olan bu 5 sanığın dosyasının ayrılması istenilen mütalaada, Danıştay dosyasın sanıkları Salih Kurter ve Süleyman Esen ile Ümraniye'deki gecekonduda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu evde kiracı olarak kalan Ali Yiğit'in beraatine karar verilmesi öngörüldü.

Mütalaada, dava açıldıktan sonra yaşamanı yitiren İlhan Selçuk, Engin Aydın ve Murat Özkan'ın da dosyalarının ölüm nedeniyle ayrılması talep edildi.

Yine Adem Uzun ve Erdal İrten'in de beraati istenilen mütalaada, Ayhan Parlak ve Oğuzhan Arslan hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı kaydedildi.



Beraati istenenler



Mütalaada, Danıştay dosyası sanıkları Salih Kurter ve Süleyman Esen ile Ümraniye'deki gecekonduda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu evde kiracı olarak kalan Ali Yiğit'in beraatine karar verilmesi öngörüldü.

Mütalaada, dava açıldıktan sonra yaşamanı yitiren İlhan Selçuk, Engin Aydın ve Murat Özkan'ın da dosyalarının ölüm nedeniyle ayrılması talep edildi.

Yine Adem Uzun ve Erdal İrten'in de beraati istenilen mütalaada, Ayhan Parlak ve Oğuzhan Arslan hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı kaydedildi.

Duruşmada tartışma çıktı

Duruşmada mütalaa okunurken tartışmalar çıktı. Avukatlar taleplerinin karara bağlanmasını istedi.



Bila: Mütalaa çelişkili



Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Ergenekon davasında esas hakkında mütalaanın çok ağır olduğunu söyledi. Bila, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ için "darbe yapmaya teşebbüs" suçlamasının dikkat çekici olduğunı belirtti. "Başbuğ üyesi olmadığı 'terör örgütü organizsyonu' ile 'darbe yapma girişiminde' bulunduğu"na dikkat çeken Bila, "Mütalaada çelişkiler var. Daha sonra çokça tartışılacak bir mütalaa" dedi.



Tuncay Özkan'ın kızından tepki



Ergenekon Davası'nda savcının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen gazeteci Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan, Twitter'daki hesabında ''Ergenekon'da mütalaa okunmaya başlandı. Bizim payımıza da ağırlaştırılmış müebbet düştü hayatta. Miting yapmayı, bre Tuncay, sen oyun mu sandın?'' diye yazarak tepkisini gösterdi.