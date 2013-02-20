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Prof. Sözüer: Ergenekon davasında tanıklar dinlenmediği için verilecek karar hukuka aykırı!

Prof. Dr. Adem Sözüer: Sanık, bu tanığı mahkemeye getirebilir. Mahkeme tanığı dinlemek zorundadır

20 Şubat 2013 14:55

Ergenekon davasınının 276. duruşmasında, hazır bulunan eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Aydoğan Babaoğlu, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç'ın tanık olarak dinlenmesi talebini reddeden mahkemenin yanlış yaptığını belirten Prof. Adem Sözüer, "Mahkeme tanığı dinlemek zorundadır" ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Doğan'a konuyla ilgili hukuki bilgilendirmede bulunan Prof. Sözüer'in konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“CMK 178. madde çok açık. Mahkeme bir tanığın dinlenmesini reddederse, sanık bu tanığı mahkemeye getirebilir. Mahkeme tanığı dinlemek zorundadır.

Kanunda, ‘Bu kişiler duruşmada dinlenir’ diyor. Dinlenmemesi, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurur. Şayet mahkûmiyet kararı verilirse, sırf bu nedenle karar hukuka aykırı olur”.

Buna yönelik benze bir tartışma da Balyoz davasında yaşanmıştı

 

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