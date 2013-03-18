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İlker Başbuğ: Suçlamaları sindiremiyorum

Ergenekon davasında, hakkında müebbet hapis cezası istenen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, mahkemenin verdiği kararı sindiremediğini söyledi

18 Mart 2013 21:18

Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan ve açıklanan savcılık mütalaasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, bugün Silivri Cezaevi'nde Erzurum Baro Başkanı Faruk Terzioğlu ile görüştü

ANKA’ya açıklamalarda bulunan Erzurum Barosu Başkanı Terzioğlu, görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Terzioğlu, Başbuğ ile mütalaannın açıklandığı saatlerde yaptığı görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Başbuğ'un hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak, “Bu suçlama onuruma dokunuyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanıyım. Böyle bir silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanmak tirajikomik bir durum. Hakkımızda verilecek kararı biliyorum. Takdiri Türk milletine bırakıyorum. Bunun içinde savunma yapmayacağım” dediğini belirtti. Baro Başkanı Faruk Terzioğlu, emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, "Hayatımda hiç hukuksuz davranmadım. Demokrasiye olan bağlılığım da ortadadır" dediğini vurguladı.

Terzioğlu, "Sayın Başbuğ, hayatının son 20 yılını terörle mücadele ile geçirdiğini ifade etti. Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı olduğu yıllarda da, birilerinin düşündüğü ve iddia ettiği şekilde değil, bütün maddi ve manevi varlığını ortaya koyarak, ülkemizin başına bela edilen terör sorununun ortadan kaldırılması için çalıştığını anlattı. Bu çalışmalarına da çok kişinin tanıklık ettiğini belirten Sayın Başbuğ, 'Şimdi bana terör örgütü yöneticisi diyenlere şaşarım' dedi.

Hakkındaki suçlamaların onuruna dokunduğunu ve sindiremediğini de vurgulayan Başbuğ, bu nedenle mahkemede savunma yapmayacağını söyledi" diye konuştu. Terzioğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sağlığının iyi moralinin de yerinde olduğunu belirtti.

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