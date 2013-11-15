MEB Müsteşarı Tekin: Kapatma değil dönüştürme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, faaliyetine son vermeyen dershanelere yüksek para cezaları kesmesini öngören ve basına yansıyan taslak metni hazırlayan Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin, yansıyan çalışmanın taslak değil, kendilerine iletilen bir öneri olduğunu; hazırladıkları taslakta ise bahsedilen para cezalarının olmadığını ifade etti. Tekin, çalışmalarınıni dershanelerin kapatılmasına değil, özel okula dönüştürülmesine yönelik olduğunu belirtti.

24 TV’de dershanelere yönelik hazırlanan yasa çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

Kapatma değil dönüştürme

Merkezi sınav sistemini ortadan kaldırılan adımlar attık. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi yönünde yasal düzenlemenin hazırlığını başlattık. Burada bir kapatmadan cezadan bahsetmiyoruz dershanelerin dönüştürülmesine dair bir mevzuattan bahsediyoruz. Taslak hazırlanırken bütün tarafların fikirleri aldık ve böyle bir taslak metin ortaya çıktı 100 den fazla öneri vardı; her toplantıda bunları eledik en sonunda taslak ortaya çıktı.

Arkadaşlar bu metni sağduyu ile incelerlerse okurlarsa kimseyi mağdur etmeyecek dershanelerin özel okullara dönüşmesini kolaylaştıracak çok ciddi bir reform niteliğinde bir adım olduğunu rahatlıkla göreceklerdir. Yazıldığı gibi iddia edildiği gibi dershaneleri kapatmayana milyonlarca para cezası, reklam yapama para cezası bir ifade kesinlikle ve kesinlikle taslak metinde yoktur.

Özel okul olana kadar açık lise

2014 başından itibaren dershane ismiyle kayıt yapılamayacak. Bir üst eğitim birimine hazırlık kursları ‘eğitim kurumu’ olacak. ‘Eğitim kurumu’ olarak devam etmek isteyenler okula dönüşecek. Dershanelerin yüzde 70’e yakını özel okula dönüşmek istiyor. Fiziksel kriterlere uyamayanlar için standartları esneteceğiz. Kontenjanları yetersiz olan özel okullara burslu öğrenci vereceğiz. Uygulanacak teşviklere rağmen dönüşmeyenler eğitim kurumu olamayacak. 2 yıl içinde özel okula dönme taahüdünde bulunanlar açık lise olacak.

Ahlaki tutarsızlık

İlgili medya gurubu (e.n.: Zaman Gazetesi) bir şekilde taslağı elde mutfakta yer alan çalışmaların tamamını elde etmiş bazı hususları esi taslaktan, bazılarını yeni taslaktan almış, asıl nihai taslak ellerinde var olluğunu biliyoruz, bu taslak ellerinde olmasına rağmen tarafımıza iletilen metinler taslak diye sunuldu. Bu yayınlarda ahlaki bir tutarsızlık var.