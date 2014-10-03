Liberya, 'yalan söyleyen' Ebola hastasına dava açacak

ABD'de Ebola virüsü nedeniyle tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Liberya vatandaşı Thomas Eric Duncan, geçen ay ülkeden çıkarken doldurduğu formda "hiçbir akrabasının hasta olmadığını" ifade etmişti. Ancak Liberya Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolbert Nyenswah, Duncan'ın daha önce virüs taşıyan bir yakınını "el arabasıyla kliniğe getirdiğini" iddia etti. Bunun üzerine Liberyalı yetkililer Duncan'ın yalan söylediği gerekçesiyle dava açacaklarını ifade etti.

‘Yalancı şahitlik’ suçlaması

BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD'deki ilk Ebola vakası olan Duncan'ın durumu hakkında Liberya Havaalanı İdaresi yetkilisi Binyah Kesselly, "Hızla iyileşmesini umuyoruz, dava açmak için Liberya'ya dönüşünü bekleyeceğiz" dedi.

Liberya Enformasyon Bakanı Yardımcısı Isaac Jackson da Duncan'ın “Ebola vakasıyla ilgili yalancı şahitlik yapma suçlamasından” yargılanabileceğini doğruladı.

BBC'ye konuşan Kesselly, Duncan'ın Ebola hakkındaki tüm sorulara “Hayır” yanıtını verdiğini ve formda “yolcunun Ebola hastalığına yakalanan bir akrabası olup olmadığı” sorusunun da bulunduğunu söyledi.

Liberya'da uluslararası kargo şirketi FedEx'in Liberya kolu olan bir şirkette şoför olarak çalışan Duncan, 19 Eylül'de Liberya'dan ABD'ye gitmişti.

Virüsü Liberya’da kapmamış olabilir

Liberya'dan bildiren BBC muhabiri, bunun yasak olduğunu, virüsün bulaşmaması için hastaların yalnızca telefonla bilgilendirilen sağlık çalışanları tarafından taşınabileceğini aktarıyor.

Sağlık Bakanı yardımcısı, Duncan'ın hastalığı Liberya'dayken kapma ihtimalinin düşük olduğunu çünkü ülkeden ayrılmadan önce hastalık belirtisi göstermediğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre çoğu Sierra Leone, Liberya ve Gine'de olmak üzere 7.178 Ebola vakası tespit edildi.

Ebola virüsünden ölenlerin sayısı 3.330'u geçti. Yardım kuruluşları virüsün hızla yayıldığı uyarısını yapıyor.

Dünyanın en ölümcül hastalığı olarak bilinen Ebola virüsüyle ilgili bilinenler şöyle:

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kanama ve merkezi sinir sisteminin hasar görmesi öne çıkıyor

Virüs kan ve tükürük gibi vücut sıvıları ile bulaşıyorVirüsün bulaştıktan sonra öldürdüğü insanların oranı yüzde 90'a tırmanabiliyor. Fakat şu anki salgında ölümle sonuçlanan vaka oranı yaklaşık yüzde 70'de seyrediyor

Virüsün kuluçka dönemi iki ila 21 gün arasında değişiyor

Kanıtlanmış herhangi bir tedavi yöntemi ya da aşı mevcut değil

İshal ve kusmadan musdarip hastalarda su seviyesinin düşmemesi için önlemler alınırsa, hastalıktan kurtulma oranı artıyor

Batı Afrika mutfağında kimi yerlerde lezzetli bir besin olarak kabul edilen meyve yarasaları, virüsün ana taşıyıcısı olarak biliniyor



