ABD'de Ebola korkusu



ABD'nin Teksas Eyaleti'nde ilk Ebola vakasının ortaya çıkmasının ardından yetkililer virüsün bulaşmış olabileceği kişileri izlemeye aldı. Ebola hastasıyla doğrudan ya da dolaylı temasta bulunduğu tespit edilen 80 kadar kişinin sağlık ekipleri tarafından gözetim altında tutulduğu, ancak şimdiye kadar hastalık belirtisine rastlanmadığı bildirildi.

Gözetim altında tutulan kişilerin, hastanın doğrudan veya dolaylı temasta bulunduğu kişilerin çevresindekiler olduğu kaydedildi.

Liberyalı Ebola hastasının dört aile üyesi de evlerinden çıkamıyor, ayrıca eve ziyaretçi alınmıyor. Aile üyelerine uygulanan yasağın 19 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililere kan örneklerini veren ve sıkı denetim altında tutulan aile üyeleri düzenli olarak da tıbbi kontrolden geçirilecekler.

Teksas Eyaleti'nin Dallas kentinde teşhis edilen hastalık, ABD'de sağlık hizmetleri açısından da tartışmalara neden oldu. Liberyalı hastanın, teşhis konulmadan önce ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu, ancak doktorların gerekli muayeneyi yapmadan hastaya ilaç verip, evine gönderdiği ortaya çıktı.

Hastanın yeğeni, Amerikan NBC televizyonuna, amcasının hayatından endişe etmeye başlayınca 28 Eylül'de Sağlık Hizmetleri Dairesi'ni (CDC) aradığını ve yardım istediğini anlattı.

Liberya'dan uçağa binen ve Brüksel üzerinden ABD'ye 26 Eylül'de giden 42 yaşındaki Liberyalı'nın daha fazla kişiyle teması olabileceği düşünülüyor.