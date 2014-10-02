Ebola hastası çocuklarla temasta bulundu



ABD'nin Teksas eyaletindeki yetkililer, Ebola teşhisi konan hastanın karantina altına alınmadan, dört farklı okuldan beş çocukla temasta bulunduğunu ve çocukların gözetim altına alındıklarını bildirdi. Çocukların şimdiye kadar virüs taşıdıklarına dair bir belirtiye rastlanmadığı açıklandı.

Ebola vakasının teşhis edildiği Teksas Eyaleti'nde, hastanın tedavisinin yapıldığı Dallas Sağlık Presbiteryen Hastanesi sert eleştirilere hedef oluyor. Liberya'dan ABD'ye gelen hastanın 26 Eylül'de hastaneye başvurduğu, Ebola virüsü taşıyıp taşımadığına dair muayene yapılmadan ilaç verilip evine gönderildiği, hastanın iki gün sonra yeniden hastaneye başvurmasının ardından Ebola virüsünün teşhis edildiği belirtiliyor.

Bernhardt-Nocht Enstitüsü'nden virüs uzmanı Jonas Schmidt-Chanasit, hastanın uçakla ABD'ye yolculuğu sırasında, uçaktakilere virüsü bulaştırma ihtimalinin olmadığını kaydetti. Uzman sadece hastalığın başlamış olduğu, ateş ya da benzeri belirtilerin gözlendiği hastaların virüsü bulaştırma ihtimali olduğunu ifade etti.

Teksas'taki vaka, Ebola salgınının başlamasından bu yana virüsün Afrika'da bulaşıp, etkilerini kıta dışında gösterdiği ilk vaka oldu. Hastanın yaklaşık 10 gün önce Liberya'dan ABD'ye uçtuğu bildirildi. ABD Hastalıkları Kontrol ve Koruma Dairesi (CDC) Başkanı Thomas Frieden, virüsün laboratuvarda kesin bir şekilde teşhis edildiğini açıklamıştı. Hastanın şimdiye kadar 18 kişiyle temasta bulunduğu tespit edildi.