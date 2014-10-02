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Sağlık

Sierra Leone'da 1 saatte 5 yeni Ebola vakası

Uzmanlar ve siyasetçiler bugün Ebola salgınıyla küresel mücadeleyi tartışmak üzere Londra'da bir araya geliyor

02 Ekim 2014 16:52

Afrika'daki etki alanını her geçen gün arttıran Ebola salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden olan Sierra Leone'da 1 saatte 5 kişi virüse yakalanıyor. Önde gelen yardım kuruluşu Save the Children, Sierra Leone'da 1 saatte 5 yeni Ebola vakası ortaya çıkmasının, sağlık hizmetlerine talebin arzı çok geride bırakması anlamına geldiği konusunda uyardı.

BBC Türkçe'de yer alan ahbere göre, kuruluş ülkede sadece 327 yatak varken, geçen hafta bu Batı Afrika ülkesinde bildirilen 765 yeni Ebola vakası olduğunu belirtti. Uzmanlar ve siyasetçiler krizle küresel mücadeleyi tartışmak üzere Londra'da bir araya geliyor.

Bugüne kadar 3.338 kişinin ölümüne neden olan salgın, şu ana kadarki en kötü Ebola virüsü salgını. En ağır yükü Sierra Leone, Liberya ve Gine'nin çektiği salgında 7.178 doğrulanmış vaka var. Save the Children, birkaç haftada ikiye katlanan yeni vaka sayısıyla, ebolanın Sierra Leone'de "korkunç bir oranda" yayıldığını kaydediyor. Sağlık yetkilileri bir alanda salgını kontrol altın alırken, virüsün başka bir bölgede yayıldığını söyledi.

Bu arada BM'nin Ebola'yla mücadele misyonunun başkanı hastalığın "çok hızlı" yayılmakta olduğunu ve kriz ile mücadele için "kitlesel bir uluslararası tepkinin" gerekli olduğunu belirtti. Bu ayın başlarında, İngiltere Sierra Leone'de 700 yeni yatak için gerekli tesislerin yapılacağını söyledi. Ama bunların bir kısmı en erken bir kaç haftada hazır olacak, diğerlerinin hazır olması da aylar sürebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iki deneysel aşı için denemelerin İngiltere ve ABD'de sürmekte olduğunu bildirdi. Önümüzdeki haftalarda denemeler Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 10 çalışmayla genişletilmiş olacak. 

Bugün Londra'da İngiltere ve Sierra Leone hükümetleri tarafından düzenlenen Ebola Bağışçılar Konferansı yapılıyor. Konferansın ana gündem maddesi salgına etkili bir uluslararası mücadele sağlamak için küresel düzeyde neler yapılabileceğini tartışmak.

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