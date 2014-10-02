Ebola, ABD'de 80 kişiye daha bulaşmış olabilir

İlk kez bir Ebola vakası görülen ABD'nin Dallas kentinde, hastanın tecrite alınmadan önce 80 kişiyle temas etmiş olabileceğinin açıklanması halkı endişelendirdi. Bazı aileler çocuklarını okula göndermemeye başladı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde, yetkililer ülkedeki ilk Ebola hastasıyla temas kuran 80 kişi olabileceğini söyledi. Daha önce 18 olarak açıklanan bu sayının artması, hastalığın yayılma riskini kuvvetlendirdi. Hastanın dört aile ferdi de, Teksas eyaleti yetkilileri tarafından evlerinde yoğun önlemlerle gözlem altında tutuluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) çarşamba günü yapılan açıklamada, Dallas’ta tecrit altında tedavi edilen bir Amerikalı'da Ebola virüsüne rastlandığı açıklandı. Liberya’dan uçakla gelen hastanın 20 Eylül’de Dallas’a indiği ifade edildi.

ABD'de alarm

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Ebola vakasına rastlanması, Beyaz Saray başta olmak üzere Amerikalı yetkilileri alarma geçirdi. Başkan Barack Obama, CDC Direktörü ile acil bir görüşme gerçekleştirirken, ülke çapında hastaneler ve sağlık birimleri, Ebola virüsüyle mücadele konusunda hazırlık yapmaya başladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin olası bir Ebola salgınına hazır olduğu ve virüse karşı etkili yanıt vermek için gerekli altyapıya sahip olunduğu ifade edildi.

Hastanın Dallas kentinde dört çocuğa da virüsü bulaştırmış olabileceği anlaşılınca, çok sayıda azınlığın yaşadığı bir kasaba olan Vickery Meadow'da pek çok aile çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.

Batı Afrika’yı yıktı

İlk defa Aralık 2013’te Gine'de iki yaşında bir çocukta tespit edilen Ebola virüsü, Batı Afrika'da bugüne kadar 3 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Hastalığın belirtileri halsizlik, ateş, kas ağrıları, kusma, ishal ve kanama. Hastalık kan ve vücut sıvıları dahil yakın temas yoluyla bulaşıyor.

CDC'nin Ebola virüsüyle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada ise Batı Afrika'da Ocak 2015'e kadar, 550 bin ila 1 milyon 400 bin kişinin Ebola virüsünün bulaşmış olabileceği belirtilmişti.