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Sağlık

Ebola hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Afrika'da 3 bine yakın insanın ölümüne yol açan Ebola virüsünün belirtileri 2 ila 21 gün arasında kendisini gösteriyor

01 Ekim 2014 19:36

Ebola virüsü taşıdığından şüphelenilen bir hasta ABD'deki Texas Health Presbyterian Hastanesi'ne kaldırıldı.


wsj.com.tr'nin haberine göre, ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yayınladığı Ebola virüsü hakkında bilmeniz gereken 5 şey.

 

Belirtiler

 

Hastalığın belirtileri virüsü kaptıktan sonra 2 ila 21 gün arasında kendini gösterebilse de bu sürenin ortalama 8 ila 10 gün arasında olduğu aktarılıyor. Hastalığın belirtileri arasında 38.5 derece ateş, şiddetli başağrıları, kas ağrıları, halsizlik, ishal, kusma, anlaşılamayan kanamalar ve yaralar olabiliyor.

 

Bulaşma yolları

 

Virüs direkt iletişimden geçse de kan, idrar, tükürük, dışkı, kusmuk ve sperm gibi vücut sıvıları yoluyla da bulaşabiliyor. Hastalık enfeksiyonun bulaştığı iğne ve şırıngalar ve hasta hayvanlar yoluyla da bulaşabiliyor.

 

Hangi yollardan bulaşmıyor?

 

Ebola hava, su veya gıda yoluyla bulaşmıyor ancak vahşi hayvanların eti yendiğinde bulaşabiliyor.

 

En yüksek riske sahip kişiler

 

Sağlık görevlileri ve Ebola hastalarının aile ve arkadaşları hastalığın en yüksek bulaşma riskine sahip kişiler. Salgınlar Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Güney Sudan, Fildişi Sahilleri, Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde görülüyor. Ancak İngiltere ve Rusya'da da bazı vakalara rastlandı.

 

Hastalığı önleme yolları

 

Eğer salgınların yaşandığı yerlere yakınsanız veya bu bölgelere gidecekseniz, hijyene dikkat etmeli, kan veya diğer vücut sıvılarına dokunmamalı, hasta bir kişinin dokunduğu eşyalara dokunmamalı, yarasa ve benzeri hayvanlardan uzak durmalı ve Ebola hastalarının tedavi gördüğü hastanelere yaklaşmamalısınız.

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