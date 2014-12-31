T24 LogoT24 Logo
Çevre

Leoparı vuranlara beraat

Diyarbakır'da bir leoparı vurarak öldüren sanık kendilerini savunduğu gerekçesiyle beraat etti

31 Aralık 2014 19:29

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde leoparı öldüren Mahmut Kaplan ve leoparın saldırısında yaralanan Kasım Kaplan, "Kara avcılığına muhalefet" suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Aziz Aslan, Hasan Namlı ve Gani Cihan Eser'in Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Çınar Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Mahmut Kaplan hazır bulundu. Diğer sanık Kasım Kaplan duruşmaya katıldı.

Sanık Kaplan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, olayda suç kastı olmadan yalnızca kendilerini korumak istediklerini savundu.

Mahkeme heyeti yapılan savunmanın ardından sanıkların, "Bir hakka yönelik bilerek neden olmadıkları ve başka suretle korunma olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak" amacıyla eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle beraatine karar verdi.

 

Olay

 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde 3 Kasım 2013'te kuzeni Mahmut Kaplan ile köyün kırsalında hayvanlarını otlatan Kasım Kaplan (29), arkadan üzerine atlayan leoparın saldırısına uğramış, boğuşma sırasında Mahmut Kaplan, av tüfeğiyle ateş ederek leoparı öldürmüştü.

 

ETİKETLER

leoparvurmaöldürmediyarbakırçınardavaberaatkasım kaplanmahmut kaplansavunmaköyhayvan otlatma

İlgili Haberler

Diyarbakır'da öldürülen leopar için soruşturma başlatıldı

Orman ve Su işleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, 'Leoparın ölü ele geçirilmesi olayı ile ilgili soruşturma başlattık' dedi

Öldürülen leopar daha önce de vurulmuş

Diyarbakır'da öldürülen leoparın otopsisinde vücudundan daha eski bir kurşun daha çıktı

1974'ten sonra bir kez daha, 'son leopar'

Türkiye’de 2005’te ve 2008’de Bitlis’te, 2010’da ise Siirt Botan Çayı’nda üç leoparın daha öldürüldüğü biliniyor

Leoparı öldüren çobana para cezası verilecek

Diyarbakır’da çobanlar tarafından vurularak öldürülen leoparla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı

Leopardan sonra vaşak da öldürdüler

Buedur'un Gölhisar ilçesinde orman muhafaza memurları, koruma kontrol faaliyetleri sırasında orman yolu kenarında ölü halde bir vaşak buldu

Leoparı öldürenlere dava açıldı

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde iki çoban tarafından öldürülen leoparla ilgili suç duyurusu kabul edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24