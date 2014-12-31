Leoparı vuranlara beraat

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde leoparı öldüren Mahmut Kaplan ve leoparın saldırısında yaralanan Kasım Kaplan, "Kara avcılığına muhalefet" suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Aziz Aslan, Hasan Namlı ve Gani Cihan Eser'in Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Çınar Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Mahmut Kaplan hazır bulundu. Diğer sanık Kasım Kaplan duruşmaya katıldı.

Sanık Kaplan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, olayda suç kastı olmadan yalnızca kendilerini korumak istediklerini savundu.

Mahkeme heyeti yapılan savunmanın ardından sanıkların, "Bir hakka yönelik bilerek neden olmadıkları ve başka suretle korunma olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak" amacıyla eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Olay

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde 3 Kasım 2013'te kuzeni Mahmut Kaplan ile köyün kırsalında hayvanlarını otlatan Kasım Kaplan (29), arkadan üzerine atlayan leoparın saldırısına uğramış, boğuşma sırasında Mahmut Kaplan, av tüfeğiyle ateş ederek leoparı öldürmüştü.