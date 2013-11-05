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Öldürülen leopar daha önce de vurulmuş

Diyarbakır'da öldürülen leoparın otopsisinde vücudundan daha eski bir kurşun daha çıktı

05 Kasım 2013 17:11

Diyarbakır'da çobanlar tarafından vurulan leoparın Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılan otopsisinde yeni bir bilgiye ulaşıldı. Otopside, iki yaşındaki erkek leoparın vücudundan, boğazına isabet eden ve ölümüne neden olan kurşunun dışında, ayağından da kurşun çıktı. Uzmanlar, bu kurşun çekirdeğinin, leoparın daha önce de görüldüğü ve ayaklarına ateş edildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Veterinerlik Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılınç, "Leoparın iç organlarını detaylı inceleme için çıkarıp sakladık. Leopar, kurşun yarasına bağlı iç kanamadan ölmüş. Leoparın postu Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edild. Leopardan alınan doku örnekleri ise türünün belirlenmesi için Tübitak'a gönderildi" dedi. Kılınç, "Leoparın Diyarbakır'da sergilenmesi talebinde bulunduklarını" da sözlerine ekledi.

Çınar İlçesi'ne bağlı 70 haneli Solmaz Köyü kırsal alanda koyunlarını otlatan amca çocukları Mahmut ve Kasım Kaplan, geçtiğimiz pazar sabahı leoparla karşılaşmış, hayvanın, kuzeni Kasım Kaplan'ı parçalamaya çalıştığını gören Mahmut Kaplan, tüfeğiyle leoparı vurmuştu. Saldırıda el ve ayaklarından yaralanan Kasım Kaplan ise çağrılan ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kasım Kaplan olayı, "Aniden üstüme saldırdı. Kükremesi beni çok korkuttu. Ellerimle müdahale etmeye çalıştım ama beni yere düşürmüştü, üstüme çıkmıştı. O sırada amca oğlum Mahmut, tüfekle vurup öldürmek zorunda kaldı" sözleriyle anlatmıştı.

 

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