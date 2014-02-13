Leoparı öldürenlere dava açıldı

Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği'nin Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nadir görülen leoparı öldüren kişilerle ilgili yaptığı suç duyurusu kabul edildi. Şüpheliler, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesi ile Diyarbakır Çınar Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. İlk duruşma 30 Nisan'da.

DİHA'da yer alan habere göre, İstanbul'da kurulan ve 26 senedir hayvan hakları mücadelesi veren Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği (HYHKD), Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde iki çoban tarafından öldürülen leoparla ilgili Diyarbakır Çınar Adliyesi'nde 8 Kasım 2013'te suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuruyu inceleyen, Diyarbakır Adliyesi, suç duyurusunu kabul etti. Leoparın katledilmesi ile ilgili olarak, şüpheliler Mahmut Kaplan ve Kasım Kaplan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesi ile Diyarbakır Çınar Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

'434 TL para cezası ile yapan hayatı korunamaz'

HYHKD yetkilileri, aslında bu adımın devlet tarafından atılması gerektiğini belirterek " Eğer biz bu olaya tepki verip hukuk mücadelesi başlatmasaydık nesli tükenmiş olan bu yaban hayvanını katledenler hakkında hiçbir adlî soruşturma yürütülmeyecekti. Nesli tükenmiş bir hayvanı vuran bu kişiler hakkında 434 TL'lik idarî para cezası dışında hiçbir yaptırım uygulanmadı. 434 TL'lik para cezası ile yaban hayatı korunamaz. Devletin görevi, avcılığı teşvik etmek ya da yaban hayvanı üretip avlaklara salmak değil, bugün sadece insan eğlencesi uğruna katledilen bu hayvanları kapsamlı strateji ve politikalarla korumak olmalı. Ancak bugüne dek maalesef devletten böyle bir adım göremedik" dedi.

'Önemli olan dirisini koroyabilmek'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun tahnit edilen leoparın başında gülerek poz vermesini de eleştiren HYHKD yetkilileri, "Önemli olan, hem ulusal hem de uluslararası mevzuata göre varoluştan gelen doğal hakları olan bu hayvanların dirisini koruyabilmek, hayvanları yaşatabilmek, yaban hayatını destekleyebilmek ancak Bakan Eroğlu, yaban hayatı konusuna o kadar sığ bir bakış açısı ile yaklaşıyor ki içi doldurulan bir hayvanın başında gülerek poz vermesi, yaşam hakkına verdiği değeri ortaya koyuyor. Doğa konusunda birincil yetkili ve sorumlu olan bir bakandan beklenmeyecek hareketler bunlar" diye kaydetti.

Leoparın katli ile ilgili olarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet edildiği gerekçesi ile açılan davanın ilk duruşması, 30 Nisan 2014'te Diyarbakır'ın Çınarın İlçesinde bulunana Çınar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.