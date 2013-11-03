Diyarbakır'da leopar saldırısı!

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Solmaz Köyü'nde çobanlar kendilerine saldıran vahşi bir hayvanı yanlarındaki tüfekle vurarak öldürdü. Öldürülen hayvanın, neslinin tükendiği sanılan 'Anadolu Leoparı' olduğu iddia edilirken, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Çok nadide bir tür. Tekrar ortaya çıkması bir mucize" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre kırsal alanda koyunlarını otlatan amca çocukları Mahmut ve Kasım Kaplan, sabah saat 10.00 sıralarında kürkü leoparı andıran vahşi bir hayvanın saldırısına uğradı. Hayvanın, kuzeni Kasım Kaplan'ı parçalamaya çalıştığını gören amcaoğlu Mahmut Kaplan, yanlarındaki tüfekle ona ateş etmek zorunda kaldı. Vurulan hayvan can verirken, saldırıda el ve ayaklarından yaralanan Kasım Kaplan çağrılan ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasım Kaplan, saldırı anında çok korktuğunu belirterek, "Aniden üstüme saldırdı. Kükremesi beni çok korkuttu. Ellerimle müdahale etmeye çalıştım ama beni yere düşürmüştü üstüme çıkmıştı. O sırada amca oğlum Mahmut, tüfekle vurup öldürdü" diye konuştu.

Anadolu Leoparı olabilir

Öldürülen vahşi hayvanın 'Anadolu Leoparı' olduğu söylenince Mili Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, köye gelip bilgi aldı. Öldürülen hayvanın leşi, araştırılmak üzere Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

150 yıldır görülmemişti

Köy Muhtarı Abdullah Kaplan, yaşı itibariyle büyüklerinin anlattığına göre son 100-150 yıldan beri bölgede böyle bir hayvanın varlığına rastlanmadığını belirterek, "Saldırıya uğrayan Mahmut ve Kasım benim kuzenlerim. Leopar olduğunu biz de tahmin ettik. O yüzden yetkililere haber verdik. Zaten saldırı sonrasında Kasım, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Büyüklerimizden sorduk, onların hatırladığı kadarıyla 100, 150 yıldan beri bu civarda böyle bir hayvan görülmemiş. Biz de şaşırdık" dedi.

Tekrar ortaya çıkması mucize

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, 'Anadolu Leoparı'nın neslinin tükendiğinin bilindiğini, tekrar ortaya çıkmasının mucize olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yüzyıllardan beri bu bölgede neslinin tükendiği bilinen Anadolu Leoparı, tekrar ortaya çıkması, beni çok heyecanlandırdı. Hakkari'de olabileceği yönünde duyumlar alıyordum. Ancak Karacadağ dediğimiz Çınar İlçesi'ndeki bölgede ortaya çıkması bir mucize. Karacadağ'da yabani kedi görülmüştü. Farklı yılan ve yırtıcı kuşlar görülmüştü ama Anadolu Leoparı, yaşım itibariyle ne duydum, ne de gördüm. Demek ki Karacadağ Bölgesi, doğal özelliklerini kaybetmemiş.

'Koruma altına alınmazsa avcılar bölgeyi talan eder'

Yetkililerin hiç zaman kaybetmeden, orayı korumaya alması gerek. Avcılar ve koleksiyoncular gelirse eğer orayı talan ederler. Çok nadide bir tür. Ama bunların tek tük görülmesi bile, soylarının korunması açısından çok önemli. Belki orası koruma altına alınabilir. Besin piramidinin en üst seviyede bulunduğu için o belgede, çok farklı canlıların da varlığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunların da beslendiği canlıların olması gerekiyor. O bölgenin de çok zengin bir faunaya sahip olduğunu gösteriyor. Muhtemelen köylüler bunların yaşadığı yere girdi. Ya da yakınlarda yavruları olabilir. Hem yiyecek bulmak için, hem de köylüler onun bulunduğu mıntıkaya (Teritoryum) girmiş olabilir. Genç ve ergen bir leopar görüntüsüne sahip olduğunu görüyoruz.