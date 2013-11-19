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TÜBİTAK 'leopar' gerçeğini açıkladı: O İran Parsı'ydı

TÜBİTAK, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi yakınlarındaki Solmaz Köyü'nde çobanlar tarafından silahla öldürülen leoparın DNA'ya dayalı yöntemle tür tanımlamasını tamamladı

19 Kasım 2013 13:23

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi, MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü öldürülen hayvanın Anadolu Parsı olmadığı, İran Parsı alt türüne ait olduğunu belirledi.

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bayram Yüksel yaptığı açıklamada, hayvanın dokusundan elde edilen DNA örneğinin, mitokondriyel DNA dizisi bakımından incelendiğini ve öldürülen hayvanın Anadolu Parsı olmadığını, İran Parsı (Panthera pardus saxicolor) alt türüne ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Yüksel, bu leopar türünün; İran leoparı, Kafkas leoparı ya da Orta Asya leoparı olarak da isimlendirildiğini, bu türün İran'da, Kafkaslarda, Türkiye 'de, Azerbaycan'da ve Ermenistan'da yaşadığını belirtti. Doç.Dr. Bayram Yüksel, leoparın ilk vurulduğunda Anadolu Parsı olduğu iddialarının ortaya atıldığını belirtirken, Türkiye'den şu ana kadar DNA analizi yapılan az sayıda leopar örneklerinin içinde Anadolu Parsına henüz rastlanmadığını söyledi.

Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde; toplam on beş yaban büyük memeli türü üzerinde çalışmalar yapılmakta olduğunu belirten Yüksel, bu türler arasında sırtlan, kurt, tilki gibi yırtıcılarla, kızılgeyik, ceylan, karaca gibi otçul türler olduğunu belirtti. Yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında, soyu tükenmekte olan bu türlerin genetik tanımlanmasının yapıldığını ve hücre bankalarının oluşturulduğunu belirtti.

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