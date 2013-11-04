Diyarbakır'da öldürülen leopar için soruşturma başlatıldı

Çınar'a 10 kilometre uzaklıktaki Solmaz köyünde hayvanlarını otlatan Kasım Kaplan'ın üzerine atlayan ve boğuşma sırasında diğer çoban Mahmut Kaplan'ın av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü leoparın getirildiği Dicle Üniversitesi (DÜ) Veterinerlik Fakültesi'nde inceleme sürüyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Orman ve Su işleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, DÜ Veterinerlik Fakültesi'nde leopardan alınan gen ve doku örneklerinin TÜBİTAK'a gönderildiğini söyledi.

Soruşturma başlattık

Yapılan ilk incelemede leoparın genç ve erkek olduğunun belirlendiğini kaydeden Seven, "Leopar geçmişte İran ve Irak 'ta görülmüş. Son olarak da Siirt'te 2010 yılında sadece postu görülmüş. Orada öldüğü söyleniyor. Ancak canlı olarak görülmemiş. Leoparın görülmesi Diyarbakır'ın yaban hayatı adına sevindirici bir olaydır. Ancak vurularak öldürülmesi üzücüdür" dedi. Konunun detaylı bir şekilde araştırıldığını ifade eden Seven, şöyle konuştu: "Leoparın ölü ele geçirilmesi olayı ile ilgili soruşturma başlattık. Görevli arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyor. İnceleme sonucunda kanun hükmü ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Bu tür olaylarda soruşturma yapmak zorundayız. Çünkü öldürülen bir hayvan. Konu iyi araştırılmalı. Yaralı bir arkadaşımız var onun da tedavisi yapılıyor."

Leoparın görüldüğü Çınar'ın Solmaz köyünde vatandaşları bu konuda bilinçlendirme çalışması yapacaklarını sözlerine ekleyen Seven, "Leoparı dün DÜ Veteriner Fakültesi'ne getirdik. Halen orada bekletiliyor. Bakanlığın talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TÜBİTAK ve DÜ incelemelerini sürdürecek. Ölü ele geçirilen leopar keşke öldürülmeden önce tespit edilebilseydi, sevindirici olurdu" diye konuştu. Bu arada Doğa-Der'den uzman bir ekip inceleme yapmak üzere leoparın görüldüğü köye gitti.