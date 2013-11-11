Leoparı öldüren çobana para cezası verilecek

Diyarbakır'da çobanların vurduğu leoparla ilgili soruşturmada ulaşılan rapora göre leoparı öldüren çobanın av tüfeği taşıma belgesinin olmadığı vurgulandı. Ayrıca çobanların tek fişek taşıması gerektiği; ancak leoparın öldürüldüğü olayda ‘9 saçma atan şevrotin türü fişek’ kullanıldığı, bunun da idari para cezası gerektirdiği belirtildi. Can güvenliğini tehdit ettiği için hayvanı vuran çoban Mahmut Kaplan’a 50 bin lira tazminat cezası yerine idari para cezası uygulanacak.

Zaman gazetesinden İsmail Avcı'nın haberine göre, Leoparın vurulmasının ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın başlattığı inceleme kapsamında geçtiğimiz hafta Diyarbakır’a gelen iki ayrı ekip, detaylı bir çalışma yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan rapor, bakanlığa gönderildi. Diyarbakır Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın olayla ilgili yaptığı soruşturma, leoparın saldırısı sonucu yaralanan Kasım Kaplan’ın ifadesi ile Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölüm Başkanlığı’nca düzenlenen otopsi raporu, uzmanların yaptığı çalışmada yer aldı. Raporda, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca ‘koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almamak’ ve çobanların yanlarında tek kurşun fişek taşıması gerekirken, öldürme olayında ‘şevrotin fişek kullanmaktan’ dolayı Mahmut Kaplan hakkında idari para cezası verileceği; can güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle zorunlu olarak öldürüldüğü anlaşılan leopar için tazminata hükmedilmeyeceği” vurgulandı.