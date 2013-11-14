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Yaşam

Leopardan sonra vaşak da öldürdüler

Buedur'un Gölhisar ilçesinde orman muhafaza memurları, koruma kontrol faaliyetleri sırasında orman yolu kenarında ölü halde bir vaşak buldu

14 Kasım 2013 16:52

Diyarbakır’da bir leoparın öldürülmesinin ardından Burdur’da da silahla vurulmuş bir vaşak bulundu.

Gölhisar ilçesinde orman muhafaza memurları, koruma kontrol faaliyetleri sırasında orman yolu kenarında ölü halde bir vaşak buldu. Bölgedeki bir orman deposuna getirilen vaşak, Orman ve Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından depodan alınarak incelendi. Yapılan incelemede, vaşağın ergin bir dişi olduğu, sağ ön ayağında kanamaların ve yaralanma bulunduğu tespit edildi.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürülerek otopsisi yaptırılan vaşağın av tüfeğiyle vurularak telef edildiği anlaşıldı. Vaşaktan DNA analizi için karaciğer, dalak, kulak ve kas örnekleri alınarak TÜBİTAK'a gönderildi.

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