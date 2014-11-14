Philae’nin indiği kuyruklu yıldızın şarkısı

Tüm dünyada tarihte ilk kez gerçekleştirilen, Rosetta isimli uzay aracına bağlı Philae adlı uzay sondasının, 67P kodlu kuyruklu yıldıza inişi konuşulurken, Philae’nin çektiği fotoğraflar ve kuyruklu yıldızın yaydığı ses dalgaları oldukça ilgi çekti.
Churyumov-Gerasimenko isimli kuyruklu yıldız, 40-50 mHz frekans aralığında ses dalgaları yayıyor. Bilim insanları alınan ses kaydını insan kulağının duyabileceği seviyeye getirebilmek için 10.000 kat daha yüksek frekansa çekti.
Ortaya çıkan ses Moog’la yaratılmış elektronik müzik eserlerini andırıyor.
Kuyruklu yıldızın şarkısını buradan dinleyebilirsiniz.