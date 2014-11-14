T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Philae’nin indiği kuyruklu yıldızın şarkısı

Rosetta isimli uzay aracına bağlı Philae adlı uzay sondasının iniş yaptığı 67P kodlu kuyruklu yıldızın yaydığı ses dalgaları oldukça ilgi çekici

14 Kasım 2014 14:02

Tüm dünyada tarihte ilk kez gerçekleştirilen, Rosetta isimli uzay aracına bağlı Philae adlı uzay sondasının, 67P kodlu kuyruklu yıldıza inişi konuşulurken, Philae’nin çektiği fotoğraflar ve kuyruklu yıldızın yaydığı ses dalgaları oldukça ilgi çekti.

Churyumov-Gerasimenko isimli kuyruklu yıldız, 40-50 mHz frekans aralığında ses dalgaları yayıyor. Bilim insanları alınan ses kaydını insan kulağının duyabileceği seviyeye getirebilmek için 10.000 kat daha yüksek frekansa çekti.

Ortaya çıkan ses Moog’la yaratılmış elektronik müzik eserlerini andırıyor.

Kuyruklu yıldızın şarkısını buradan dinleyebilirsiniz. 

ETİKETLER

rosettaphilae67pkuyruklu yıldızchuryumov gerasimenkomüzikşarkıses frekansları

İlgili Haberler

Rosetta kuyruklu yıldızına kavuştu

Avrupa Uzay Ajansı’nın 10 yıl 5 ay önce fırlattığı uzay aracı Rosetta hedefine ulaştı ve Çuryumov-Gerasimenko/67p kuyruklu yıldızının yörüngesine girdi. Rosetta 7 milyar kilometre yol kattetti.

10 yıl önce uzaya gönderilen Rosetta uzay aracı, kuyruklu yıldıza iniyor

17.35'te gerçekleşecek inişin ardından, inişi doğrulayan sinyalin saat 18.00'de Dünya'ya ulaşacağı hesaplanıyor

10 yıllık uzay yolculuğunda mutlu son: Rosetta kuyruklu yıldıza inmeyi başardı!

Tarihte bir ilk yaşandı. Rosetta uzay aracına bağlı modül kuyruklu yıldıza inmeyi başardı. 7 milyar kilometrelik bu yolculuk 10 yıl sürdü

Rosetta robotu kuyruklu yıldıza indi ama…

Çalışma ekibinden bilim adamı Stephan Ulamec "Belki sadece bir kez değil iki kez indik" dedi

Rosetta: Uzay modülü Philae'nin şarjı bitebilir

Philae yeterli güneş ışını alamayıp kendi kendisini şarj edemezse sistemin tamamen devre dışı kalması olası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24