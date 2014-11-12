10 yıllık uzay yolculuğunda mutlu son: Rosetta kuyruklu yıldıza inmeyi başardı!

10 yıl süren 7 milyar kilometrelik yolculuğun ardından insanlığın uzayda attığı en büyük adımlardan biri şu anda gerçekleşiyor. Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bugün bir ilki deneyerek 67P/Çuryumov-Gerasimenko Kuyruklu Yıldızı üzerine "Philae" isimli modülü indirmeyi başardı. Dünya'da hayatın oluşumuna dair ipuçları arayacak olan "Philae"yi taşıyan uzay aracı Rosetta'nın yolculuğu 6.4 milyar kilometre sürdü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rosetta uzay aracı, '67P/Çuryumov-Gerasimenko adlı kuyrukluyıldızdan yayılan ilginç bir sesi keşfetti. ABC Science’dan Ian O'Neill’ın haberine göre ‘Kuyrukluyıldızın Şarkısı’ denilen ses, 40-45 milihertz frekansında yayılıyor. Bu da insanların duyabileceğinden çok daha düşük bir ses frekansına denk geliyor.

‘Şarkıyı’ daha iyi duymak amacıyla yapılan bir çalışma sonrasında, frekansı 10 bin katına çıkaran bilim insanları, insan kulağının duyacağı hale getirdi. Avrupa Uzay Ajansı’nın (European Space Agency, ESA) Soundcloud adlı şarkı paylaşım sitesine yüklediği ‘şarkı’ kulağa işte böyle geliyor:

Sesin ilk kez Ağustos ayında, Rosetta’nın kuyrukluyıldıza yaklaştığı sırada fark edildiği, manyetik salınım sesinin 100 kilometreden bile duyulabildiği açıklandı.

Rosetta görevinde çalışan bilim insanları, kuyrukluyıldızın çevresinde bir çeşit manyetik alan oluştuğunu ve bunun da düşük frekansta bir ses çıkardığını düşünüyor. Bu salınımların kuyrukluyıldıza ait jetlerden geldiği, jetlerin içindeki nötr partiküllerin iyonize olmasıyla ortaya çıktığını düşünüyor.

Almanya'daki Braunschweig Teknik Üniversitesi'nde çalışan, Uzay Fiziği ve Uzay Sensorikleri bölüm başkanı Karl-Heinz Glassmeier, bu keşfin heyecan verici olduğunu söylüyor. Glassmeier, "Bu bizim için tamamen yeni bir şey. Böyle bir keşif yapmayı beklemiyorduk ve bu sese sebep olan şeylerin ardındaki fiziksel gerekçeleri araştırmaya devam ediyoruz" diyor.

Bazı kişiler çıkan sesi "çok çok hızlı atan bir kalbin sesine" benzetirken, bazıları da meşhur bilimkurgu filmi Predator'daki uzaylı sesine benzediğini ifade ediyor. Bilim insanları, sesin tam olarak nereden geldiğini tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürecek.