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Dünya

10 yıl önce uzaya gönderilen Rosetta uzay aracı, kuyruklu yıldıza iniyor

17.35'te gerçekleşecek inişin ardından, inişi doğrulayan sinyalin saat 18.00'de Dünya'ya ulaşacağı hesaplanıyor

12 Kasım 2014 12:36

Avrupa Uzay Ajansı'nın 10 yıl önce uzaya gönderdiği Rosetta uzay aracının, bugün 4.5 milyar yıldır yapısı değişmeyen kuyruklu yıldıza iniş yapması planlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 10 yıl önce uzaya gönderdiği 'Rosetta' uzay aracı kritik göreve hazır.

Rosetta'ya bağlı modülün bugün '67-P' isimli kuyruklu yıldıza iniş yapması bekleniyor. Rosetta, Güneş Sistemi'ndeki 10 yıllık yolculuğun sonunda, 6 Ağustos'ta kuyruklu yıldıza ulaştı.

O günden bu yana yıldızın çevresi ve çekirdeği hakkında bilgi toplayan 'Rosetta'nın taşıdığı modül bugün kuyruklu yıldızın yüzeyine inip, arazide çalışmaya başlayacak.

Türkiye saatiyle 10.35'te Philae modülü, Rosetta uydusundan ayrılarak inişe geçti.

17.35'te gerçekleşecek inişin ardından, inişi doğrulayan sinyalin saat 18.00'de Dünya'ya ulaşacağı hesaplanıyor.

Modül, yüzeyi buz olan kuyruklu yıldızda Aralık 2015'e kadar çeşitli araştırmalar yapacak. 4 buçuk milyar yıldır hiç değişmeden varlığını sürdüren kuyruklu yıldız üzerindeki çalışmaların, evrenin geçmişine dair önemli sırları ortaya çıkarması bekleniyor.

 

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