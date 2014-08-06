Rosetta kuyruklu yıldızına kavuştu



Her şey 2 Mart 2004 tarihinde başlamıştı. Rosetta adlı uzay aracı, Ariane 5G tipi bir roketin üzerinde fırlatıldı. Hedef Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızına ulaşmak ve Philae adlı robotu kuyruklu yıldızın yüzeyine indirmekti. Misyonda önemli bir aşama dün geride kaldı. Rosetta, kuyruklu yıldızın yörüngesine girmeyi başardı.

Rosetta ve Philae adlı robot bu yörünge üzerinde hareket ederek görüntü alacak, ölçüm yapacak ve elde ettiği verileri Dünya'ya gönderecek. Eğer her şey yolunda giderse Philae 11 Kasım tarihinde kuyruklu yıldızın üzerine inecek ve örnekler toplayacak. Böylece insanlık, evrenin oluşumu ve hayatın başlangıcına dair sırların perdesini biraz daha aralayacak.

Philae'nın, kuyruklu yıldıza bir iniş yapmaktan ziyade eklemlenmesi söz konusu. Zira yarıçapı 3 ila 5 kilometre arasında olan gök cisminin hemen hemen hiç çekim gücü bulunmuyor. O nedenle Philae'nin gök cismine bir zıpkınla eklemlenmesi gerekiyor. Zıpkın fırlatıldıktan sonra robotu kuyruklu yıldıza doğru çekecek.

Güneş Sistemi'nin en eski unsurları

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Johann-Dietrich Wörner söz konusu misyonla ilgili Deutsche Welle'ye şunları söyledi: “Teknisyenlerime ve bilim insanlarıma güveniyorum: Farklı malzemelerle denemeler yaptılar ve işler bir sonuca vardılar. Zor bir görev ama benim güvenim tam.”

Zıpkının kuyruklu yıldıza saplanması ve robotu yüzeye çekmesi hedefleniyor. Wörner şunları kaydetti: “Kuyruklu yıldızın yoğunluğuyla ilgili büyüklüğünden ve yörüngesinden çıkardığımız kabaca bir fikrimiz var ama bunun ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden oraya gidiyoruz zaten. Kuyruklu yıldızlar Güneş Sistemi'nin en eski unsurları arasında ve bu yüzden onları inceleyerek Güneş Sistemi'nin nasıl meydana geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani bu, gerçekten bilinmeze yapılmış bir yolculuk.”

Kuyruklu yıldız haritalandırılacak

Philae'nin inişten sonra SD2 adlı sondasıyla zeminden örnekler alması ve beraberinde getirdiği üç laboratuar cihazıyla deneyler yapması bekleniyor. Spektrometre yardımıyla incelenen maddelerin türleri belirlenecek, kuyruklu yıldızda bulunan moleküllerin yapısı aydınlığa kavuşacak. Aminoasit gibi organik maddelerin bulunması halinde, veriler Dünya'da hayatın oluşumuna dair önemli ipuçları sunacak.

Güneş Sistemi'nin buzdolapları olarak görülen kuyruklu yıldızların 4 milyar 600 milyon yıl önce oluşmuş maddeyi hâlâ sakladıkları biliniyor. Öte yandan bilim insanları Dünya'ya suyun kuyruklu yıldızlardan gelip gelmediğini de anlamaya çalışacak. Rosetta ve Philae üzerindeki kameralarla kuyruklu yıldızın yüzey haritası da çıkartılacak. Böylece Çuryumov-Gerasimenko/67P haritalandırılmış ilk kuyruklu yıldız olacak.