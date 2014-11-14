Rosetta: Uzay modülü Philae'nin şarjı bitebilir

Dünyadan 510 milyon kilometre uzaktaki bir kuyruklu yıldızın üzerine inmeyi başaran uzay modülünün bir tepeciğin arkasında gölgede kalması nedeniyle güneş panellerinin çalışmadığı ve modülü şarj edemediği belirtildi. Her ne kadar Philae modülü Avrupa Uzay Ajansı'yla (ESA) irtibat kurup fotoğrafları ve ses kayıtları gönderse de, görevin tahmin edilenden çok daha kısa soluklu olma riski var.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, eğer Philae yeterli güneş ışını alamayıp kendi kendisini şarj edemezse sistemin tamamen devre dışı kalması olası. 67P/Çuryumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına modül indiren ESA'daki bilim insanları Rosetta projesinin 2015'in sonlarına kadar sürmesini ve güneş sisteminin gizemleri hakkında yeni bulguları ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Üçüncü denemede yüzeye tutunmayı başarmıştı

10 yıllık bir yolculuğun ardından kuyruklu yıldıza ulaşan Rosetta uzay aracı, taşıdığı Philae modülünü Çarşamba günü kuyruklu yıldızın üzerine indirmeyi başarmıştı. İlk iki denemede kuyruklu yıldızın yüzeyine tutunamayan Philae uzay aracı iki kez geri sekmiş ve üçüncü denemede yamuk bir şekilde de olsa yüzeyde tutunmayı başarmıştı. Modülden gelen ilk fotoğraflar bir duvara benzeyen yükseltiye dayalı durduğu izlenimini veriyor.

Modülden gelen veriler aracın ya yan yattığına ya da dik bir eğimde durduğuna da işaret ediyor.

Şarj sorunu

ESA'nın iniş yapıldığını tahmin ettiği nokta Philae'nin kuyruklu yıldızın üzerinde her 12 saatte bir 1,5 saatlik güneş ışığına maruz kaldığı hesaplanıyor. Ancak bu sürenin cihazı yeteri kadar şarj etme konusunda yetersiz olduğu da belirtiliyor. Eğer modül daha fazla güneş ışığı yakalayamazsa şarjı Cumartesi günü bitecek. Almanya'daki ESA faaliyetlerinin Başkanı Paolo Ferri, "Şu anki hesaplamalarımız mevcut şarjın Cuma öğleden sonra ila Cumartesi öğleden sonra arasında bitebileceğini gösteriyor" dedi. Modül ne kadar çok çalışırsa şarjının da o kadar hızlı tükenebileceği ifade ediliyor.

Konum değiştirme çalışmaları

ESA'daki bilim insanlarının şimdiki çabası ise modülün konumunu daha çok güneş alan bir noktaya taşımak yönünde. Seçeneklerden birisinin modül üzerindeki hareketli parçaları kullanarak küçük bir sıçrama yapılması olduğu ifade ediliyor. Ancak herhangi bir seçeneği planlayıp uygulamaya koymaya yetecek kadar süre olmadığından da endişe edenler var. Bu nedenle ESA şu anki önceliğini "Philae modülü çalışır haldeyken toplayabildiğimiz kadar veri toplayacağız" şeklinde özetliyor. Ancak Rosetta projesinin en önemli hedeflerinden birisi olan kuyruklu yıldızda sondaj yapma seçeneği şu an için şarj sorunu nedeniyle masadan kalkmış durumda. Modülün sondaj yaparak kuyruklu yıldızın içindeki kimyasal yapıları incelemesi hedefleniyordu.

Modülün operatörlerinden Jean-Pierre Bibring, "Şu an sadece yüzeyi kokluyoruz. Ancak elbette bu bize kuyruklu yıldızın kimyasal yapısı konusunda çok net bilgiler vermiyor. Sondaj apmamız gerek ama şu an bu sondajı yaparsak projeyi de öldürmüş oluruz" diyor.