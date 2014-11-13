Rosetta robotu kuyruklu yıldıza indi ama…

Avrupa yapımı robot sonda bir kuyruklu yıldıza ilk tarihi inişi yaptı, ancak zıpkınları yüzeye tutturmada başarısız olmasından sonra durumu belirsizliğini koruyor.

Yetkililer aracın inişten sonra, yüzeye dönmeden önce, kuyrukluyıldızdan havalanmış olabileceğini söyledi.

BBCTürkçe'deki habere göre, çalışma ekibinden bilim adamı Stephan Ulamec "Belki sadece bir kez değil iki kez indik" dedi.

Ne olduğunu anlamak için daha fazla analiz gerekeceğini de söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Rosetta uydusundan ayrılan Philae adlı uzay aracı, Türkiye saatiyle 18.05'te yeryüzünden 510 milyon kilometre uzaklıktaki "67P" adlı kuyruklu yıldıza indi.

Misyonun başarıyla tamamlanmasıyla tarihte ilk kez bir uzay aracı, kuyruklu yıldıza inmiş oldu.

ESA Genel Müdürü Jean-Jacques Dordain ise "Bu uygarlık için büyük bir adım" diye konuştu.

100 kilogram ağırlığındaki Philae'in yolculuğu yaklaşık yedi saat sürdü.

Dünya'dan 510 milyon kilometre uzaklıktaki kuyruklu yıldızın baş kısmına yaptığı iniş son derece zorlu bir sınavdı.

İniş alanı düz değildi; bölgede uçurumlar, kayalar ve bazı sarp eğimli noktalar vardı.

Üstelik kuyruklu yıldızdaki yerçekimi kuvvetli olmadığından, aracın yumuşak iniş yapamayıp tekrar uzaya fırlama tehlikesi de bulunuyordu.

Ancak yolculuk başarıyla tamamlandı. ESA da bu yolculuğu sosyal medyada Rosetta Mission ve @Philae2014 hesaplarından adım adım paylaştı.

2004'te fırlatıldı

Kuyruklu yıldıza yolculuk ilk kez 1980'li yıllarda planlandı.

Rosetta ise 2004'te uzaya gönderildi.

Projenin maliyeti 1 milyar dolardan fazla.

"67P"nin yaşının dört milyardan fazla olduğu düşünülüyor.

İnişin başarıyla tamamlanması ardından, kuyruklu yıldızdaki buz ve toz tabakaları yakından incelenecek.

Bilim adamları bu incelemenin Güneş Sistemi'nin ve Evren'in nasıl oluştuğunun anlaşılmasına yardımcı olmasını umuyor.