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Kültür-Sanat

Komedyen Bill Cosby cinsel saldırı suçundan yargılanacak

Cosby'ye, çoğu 1960'lı yıllara uzanan 40'dan fazla benzer suçlama yöneltilmiş ancak suçlamalar zaman aşımına uğramıştı

25 Mayıs 2016 07:55

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bir yargıç, 78 yaşındaki komedyen Bill Cosby'nin cinsel saldırı suçundan yargılanmasına hükmetti. Bir dönem ABD'nin en fazla kazanan televizyon yıldızı olan Cosby, davada suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Savcılık makamının sunduğu kanıtların dava için yeterli olduğuna kanaat getiren Yargıç Elizabeth McHugh, kararını açıkladıktan sonra, "Sayın Cosby, size bol şanslar efendim" dedi. Cosby'nin yanıtı ise "Teşekkür ederim" oldu.

Ünlü komedyenin yargılanacağı davanın ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

Bill Cosby, ABD'de 1964-1982 yılları arasında yayımlanan ve Türkiye'de çok sevilen Cosby Ailesi adlı diziyle şöhrete kavuşmuştu.

 

Suçlamaları reddediyor

 

Bill Cosby, 2004 yılında Philadelphia yakınlarındaki evinde ilaç verdiği Andrea Constand adlı bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Cosby'ye, çoğu 1960'lı yıllara uzanan 40'dan fazla benzer suçlama yöneltilmiş ancak suçlamalar zaman aşımına uğramıştı.

Ünlü komedyen ise hakkındaki tüm iddiaları reddediyor, söz konusu kadınların tümünün kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor.

Amerikan NBC televizyonu, Bill Cosby hakkındaki iddiaların yeniden ortaya çıkması üzerine ünlü komedyenin yapması planlanan programı iptal etmişti.

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