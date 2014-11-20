Cinsel tacizle suçlanan Bill Cosby kovuldu

Amerikan NBC televizyonu, Amerikalı aktör Bill Cosby hakkındaki kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddialarının yeniden ortaya çıkması üzerine ünlü komedyenin yapması planlanan programı iptal etti.

NBC'den yapılan açıklamada, programın hazırlıklarına artık devam edilmeyeceği duyuruldu.

Manken ve televizyon sunucusu Janice Dickinson, Cosby'nin 1982'de, bir akşam yemeğinden sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Dickinson, 2002'de yazdığı otobiyografisinde de bu olaydan bahsetmişti ancak Cosby'nin avukatı ve yayıncısının baskısıyla cinsel saldırı iddialarını kitabından çıkartmıştı.

Bill Cosby, şu ana dek cinsel taciz iddialarıyla ilgili bir yorum yapmadı.