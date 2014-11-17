Bill Cosby hakkında tecavüz suçlamaları devam ediyor

Dünyaca en ünlü komedyen Bill Cosby, bir kez daha cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde. Ancak ünlü oyuncu, 80’li yıllarda 14 kadına uyuşturucu madde vererek tecavüz ettiği iddiasının yeniden ortaya atılması karşısında soruları yanıtsız bırakıyor.

Diken'de yer alan habere göre, 2004’te de tecavüzle itham edilen Cosby’ye yöneltilen son suçlama, Barbara Bowman’ın 13 Kasım’da Washington Post için yazdığı bir makaleyle gündeme geldi. Bowman 1985 yılında genç bir oyuncu adayıyken, Bill Cosby’nin kendisine bir baba gibi yaklaştığını, daha sonra da defalarca Cosby’nin tecavüzüne uğradığını yazdı.

Bowman, ‘Bill Cosby bana tecavüz etti. İnsanların benim hikayeme inanmaları neden 30 yıl sürdü?‘ başlıklı yazısında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“2004 yılında Andrea Constand, Bill Cosby aleyhine cinsel taciz davası açtığında, Constand’ın avukatı benden tanıklık yapmamı istemişti. Onlara, Cosby’nin bana da uyuşturucu verdiğini ve tecavüz ettiğini anlattım. Bana gizli tanık olabileceğimi söyledi ama ben kendi adımla ifade vermek istediyordum. Nihayetinde, bunu yapma fırsatı bulamadım, çünkü Cosby dava için açıklanmayan bir miktar para karşılığında anlaştı.”

Bill Cosby, suçlamalarla ilgili soruları yanıtsız bırakıyor.

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