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Dünya

Bill Cosby’nin taciz ettiği kadınlar New York Magazine’e kapak oldu

Derginin kapağında, sandalyede oturan Cosby’nin taciz ettiği 35 kadının yanı sıra, 36. sandalye boş bırakılmış

27 Temmuz 2015 17:09

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby tarafından taciz edildiğini iddia eden ve Cosby hakkında şikâyette bulunan 35 kadın New York Magazine'e kapak oldu.

Son yıllarda her geçen gün hakkında yeni bir cinsel taciz suçlaması ortaya çıkan Cosby tarafından tacize uğradıkları gerekçesiyle 40'tan fazla kadın mahkemeye başvurmuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; ünlü dergi 78 yaşındaki Cosby'den şikâyetçi olan 35 kadınla konuştu ve hikayelerini anlatmalarını istedi. Derginin kapağında sandalyelerinde oturan 35 kadın bulunuyor, 36'ncı sandalye ise yeni bir taciz kurbanı için boş bırakılmış.

Yayınlanan haber; fotoğraflar, video ve kadınların kişisel ifadelerinden oluşuyor. Haberin en dikkat çekici yanı ise tacize uğrayan kadınların anlattıkları hikayelerin birbiriyle büyük ölçüde benzerlik göstermesi.

Cosby Ailesi adlı dizideki baba rolüyle akıllara kazınan Bill Cosby, bu aybaşında açıklanan bazı mahkeme kayıtlarında Cosby, birlikte olmak istediği kadınlara Quaaludes isimli 

uyuşturucu bir ilaç verdiğini itiraf etmişti.


Bill Cosby'ye 1960'lara uzanan cinsel saldırı suçlamaları yöneltiliyor. 

Bu suçlamaların çoğu zaman aşımına uğramış durumda.

 

 

 

 

 

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