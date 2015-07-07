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Dünya

Bill Cosby: İlişkiye girmek istediğim kadınlara uyuşturucu ilaçlar verdim!

Independent’a göre Bill Cosby’nin para cezasını ödediği dava gizlice düşürüldü

07 Temmuz 2015 17:21

Altın Küre ve Emmy ödüllü, 77 yaşındaki ABD'li aktör ve komedyen Bill Cosby ilişkiye girmek istediği kadınlara uyuşturucu ilaçlar verdiğini itiraf etti.

Independent’tan Justin Carissimo’nun haberine göre, Bill Cosby 2005’te verdiği yazılı ifadesinde ilişkiye gireceği kadınlara sakinleştirici türü 'Quaaludes' adlı ilacı verdiğini itiraf etti. Associated Press’in ulaştığı dava raporunda Cosby, hakkındaki iddiaları açıkça kabul ediyor. Radikal'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia’da bulunan Temple Üniversitesi’nin eski bir çalışanı tarafından açılan davada Cosby’nin kendisine Benadryl adlı haptan üç doz içirdiğini iddia ediliyor.

Independent’a göre Bill Cosby’nin para cezasını ödediği dava gizlice düşürüldü. Çok sayıda kadın daha önce hakkında herhangi bir suçlama bulunmayan ünlü aktör Cosby aleyhine ifade verdi. Cosby’nin avukatları ise suçlamaları gizli tutmak, Cosby’nin itibarını sarsmamak için 2005’ten bu yana büyük çaba gösterdi.

Emmy ödüllü komedyen Cosby geçtiğimiz yılın aralık ayında Temple Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nden hakkındaki cinsel istirmar iddiası yayılınca istifa etmişti. 
Hakkında ondan fazla kadını taciz ettiği suçlamaları bulunan oyuncuya geçen sene de 15 yaşındayken tecavüze uğradığını iddia eden bir kadın tarafından dava açılmıştı.

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