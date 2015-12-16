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Dünya

50'ye yakın kadın tarafından tacizle suçlanan Cosby, 7 kadına dava açtı!

Cosby’den ‘itibarıma leke sürüldü’ davası

16 Aralık 2015 13:59

Ünlü oyuncu Bill Cosby, hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açan yedi kadına karşı dava açtı. Cosby, söz konusu kadınların kendisi hakkında asılsız iddialar ortaya atarak itibarını lekelediklerini belirterek kendisinin bu konuda mağdur olduğunun altını çizdi.

 

Ne olmuştu?

"New York Magazine" temmuz ayı sonunda Cosby'nin tacizlerine maruz kaldığını öne süren 35 kadınla görüşmüştü. Vakaların, 1960'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar uzandığı iddia edildi. Habere göre, toplam 46 kadın Cosby'ye cinsel tacizden tecavüze kadar çeşitli cinsel suçlamalarda bulunuyor.

Cosby'nin avukatı, bahsi geçen ilişkilerin her zaman karşılıklı onay ile yaşandığını, medyada 'tecavüz' intibası uyandırılmaya çalışıldığı sözleriyle müvekkilini savunmuştu.

Bill Cosby'nin 9 Ekim'de Judy Huth'un açtığı davada ifade vermesi bekleniyor. Huth, ünlü aktöre kendisine 15 yaşında uyuşturucu kullandırmak ve tecavüz etmekle suçluyor.

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