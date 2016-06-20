"Kefalet başvurusu reddedilen Zarrab suçlamaları kabul edecek" iddiası

ABD’de tutuklu bulunan ve geçenlerde kefalet talebi reddedilen Reza Zarrab’ın savunmasını değiştirerek “Suçumu kabul ediyorum” pozisyonuna geçmek için New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’yla görüşmelere başladığı bildirildi.

Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre, başsavcılığa yakın kaynaklar, Zarrab ve avukatı Brafman’ın, geçen günlerde kefalet talebini reddeden Hâkim Richard M. Berman’ın 35 sayfalık gerekçeli kararını gördükten sonra durumun ne kadar ciddi olduğunu anladığı ve bu yola başvurduğunu belirttiler. Zarrab’ın iddia edilen suçunu itiraf etmesi onu hapis cezasından kurtarmayacak ama vereceği yeni bilgilerin önemi ve değerine göre hakkında istenen suçlamaların cezası azaltılabilecek.

Takvim ertelenebilir

Savunma ve savcılığın bugün bir araya gelerek dava takvimini netleştirilmeleri bekleniyordu. Ancak bu son gelişme üzerine takvim belirlenmesinin ileri bir tarihe erteleneceği, taraflar arasında “pazarlık” müzakeresi yapılacağı öğrenildi. Bu görüşmelerin tüm hafta sürmesi bekleniyor.

Suçluluk itirafı süreci

Zarrab’ın ‘suçunu kabul etmesi’ halinde dahi jürili duruşmalar yapılması ve bu oturumlarda Zarrab'ın İran ambargosunu nasıl deldiklerini, kara parayı nasıl akladıklarını, Türkiye ve diğer ülkelerdeki ortaklarına kadar birtakım bilgileri vermesi beklenebilir.

Amerikan yargı sisteminde savunma ve savcılık arasında yoğun şekilde kullanılan ‘pazarlık’ (plea bargain) müessesesinin çok farklı uygulanış şekilleri var. Temelde, savunmanın suçlamaları kabul edip, savcılığı ve devletin imkânlarını zorlamadan ve para, zaman israfına neden olmadan, buna karşılık ABD’nin lehine ve o zamana kadar elinde olmayan bilgileri temin etmeleri durumunda, bunlara karşılık da federal savcılığın ileri sürdüğü cezalarda hafifletme talebidir. Böylece hem devlet hem de sanık bu durumdan yararlanmış oluyor ve hem savunma hem de savcılığın işine geliyor. Savunma ile savcılık bu pazarlığın detaylarında anlaştıktan sonra hâkimi ‘anlaşma’ hakkında haberdar etmeleri gerekiyor.

Kayıt altına alınır

Hâkim bu anlaşmayı kabul ettikten veya bazı tavsiyeler yaptıktan sonra yeni bir duruşma tarihi belirler. Sanığın ‘suçsuzum’ veya ‘suçluyum’ itirafını dinler ve bu mahkeme süreci içinde kayıt altına alınır.

Değerli itiraflar olmalı

Bu şartlarda, savcılık ve savunma, “pazarlık detayları’’ ve Sarraf’ın sunacağı bilgileri gördükten sonra yeni bir duruşma tarihi belirleyebilir ve bu duruşmada sanığın ‘suçluluk’ itirafını kayda geçirebilirler. Sarraf’ın bu pazarlık talebinin kabul edilebilmesi için savcılıkta olmayan ve savcılığın işini kolaylaştıran değerli itirafların olması gerekiyor. Savcılık ve savunma arasındaki ‘pazarlık’ şartlarının yakın zamanda sonuca ulaşması bekleniyor.