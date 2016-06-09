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Spor

Fikret Orman: Reza Zarrab'ı hayatımda bir defa gördüm, "Sizinle görüşmek istiyor" dediler

"Zarrab'ın samimi olmak falan gibi hiçbir girişimi olmadı"

09 Haziran 2016 15:06

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Reza Zarrab'ın Vodafone Arena'da loca almasıyla başlayan ve sonunda locanın geri alınmasıyla noktalanan sürece dair açıklamalar yaptı. Orman, "Çocuğu bir defa Beşiktaş-Brugge maçında gördüm. Ben de kilolu olduğunu hatırlıyorum medyadan. Zayıflamış, tanımadım da çocuğu. “Merhaba kardeşim” dedim. Üzerinde de Beşiktaş forması vardı. Sonra dediler ki “sizle görüşmek istiyor. Loca alacak” dediler (en ihtiyaç duyulan zamanda nakit para). 'Buyursun gelsin' dedim. Çocuk da geldi. Bizden loca satın aldı. Şimdi ben hani gizli bir yerde görüşmüş değilim, adamı daha evvel tanımış değilim" dedi.

Milliyet'ten Ercan Güven'e konuşan Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

Nedir bu Reza Zarrab meselesi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Milliyet'ten Ercan Güven'e verdiği söyleşide Reza Zarrab ve locayla ilgili iddialara da açıklık getirdi.

"Hayatımda bir defa gördüm"

Herkes sizi takdir ediyor, övüyor sizi. Eleştiriyi özlediniz mi?

- Yok canım öyle bakmayın. Öven yok ki. Yalan söyleyip yalanlar üzerine tenkit edenler de çok.
 

Sadece 'Merhaba' dedim

Siz doğrusunu özetleyin. Kimse palavra yazmasın...

- Doğrusu şu. Çocuğu bir defa Beşiktaş-Brugge maçında gördüm. Dediler ki, bu Reza Bey… Ben de kilolu olduğunu hatırlıyorum medyadan. Zayıflamış, tanımadım da çocuğu. “Merhaba kardeşim” dedim. Üzerinde de Beşiktaş forması vardı. Sonra dediler ki “sizle görüşmek istiyor”. “Loca alacak” dediler (en ihtiyaç duyulan zamanda nakit para). Buyursun gelsin dedim. Çocuk da geldi. Bizden loca satın aldı. Şimdi ben hani gizli bir yerde görüşmüş değilim, adamı daha evvel tanımış değilim. Adam o sırada aranan bir suçlu bilmem ne değil. Geldi bizden loca aldı. Bizden Zaman Gazetesi de loca aldı. Bir başkası da loca aldı (resmen haklı).

"Bizi aşağı çekmek için..."

Ama ben biraz normal karşılıyorum (yıpratmaya çalışmalarını kast ediyor); neden?.. Şimdi pırıl pırıl parlıyoruz. İşte stat yaptık, şampiyon olduk, birileri bizi aşağı çekmeye çalışacak. Böyle yorumluyorum açıkçası.

Zarrab, Orman'dan bir şey istedi mi?

Ondan sonra başka görüşmeniz oldu mu. Sizden bir talepte falan bulundu mu Zarrab?

- Hiçbir şey... Yani Allah’ı var samimi olmak falan gibi hiçbir girişimi olmadı. Bir şey görmedim.

ETİKETLER

BeşiktaşFikret OrmanReza Zarrab

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