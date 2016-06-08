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Zarrab'ın beyan etmediği özel jet ve denizaltı WhatsApp'tan çıktı

Savcı Preet Bharara'nın mahkemeye sunduğu ek dosyada Reza Zarrab'ın WhatsApp konuşmaları da yer aldı

08 Haziran 2016 22:12

ABD’nin New York kentinde tutuklu bulunan Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan Güney New York Başsavcısı Preet Bharara'nın mahkemeye sunduğu ek dosyada yer alan WhatsApp konuşmalarında, 'Adem Turkey' ismiyle kayıtlı bir kişi, araba kiralamak için, kaç kişinin orada bulunacağına dair sorusuna Zarrab, "Sadece Acun ve ben varız" şeklinde yanıtlıyor.

Yazışmalarda, Zarrab’ın ilk ifadesinde beyan etmediği yatından, özel jetinden ve denizaltısına şirket logosu koyulup koyulmaması gibi konulardan da bahsediliyor.

Şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve kızı ile ABD’ye giriş yapmak isterken, 19 Mart’ta Miami Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Reza Zarrab'ın WhatsApp konuşmaları, Başsavcı Preet Bharara’nın mahkemeye sunduğu ek dosyada yer alıyor.

BirGün'den Ömür Şahin Keyif'in haberine göre, 146 sayfalık konuşmalar, belgede adı “Adem Turkey” olarak belirtilen bir telefon kullanıcısı ile Reza Zarrab arasında geçiyor.

 

Konuşmalarda Zarrab'ın beyan etmediği özel jet ve denizaltısı da var

 

Dosyada konuşmalar Zarrab'ın İngilizce konuşabildiğinin ve mal varlığının kanıtı olarak ele alınmış. Konuşmalarda Zarrab’ın ilk ifadesinde beyan etmediği yatından, özel jetinden ve denizaltısına şirket logosu koyulup koyulmaması gibi konulardan bahsediliyor.

Konuşmalarda “Adem Turkey” isimli kullanıcının Zarrab’a yakın çalışan bir kişi olduğu ve sadece şirketle ilgili değil özel işleriyle de ilgilendiği görülüyor.

Adem Turkey bir mesajında Sarraf’a, “alt katta, ofiste çalışıyorum, geldiğinde ve uygun olduğunda mesaj at” diyor.

 

"Sadece Acun ve ben varız"

 

2015 yılının Kasım ayında Zarrab ve Adem Turkey arasında geçen mesajlaşmada, Zarrab’ın teknesini sokacağı bakımdan ve gideceği lüks tatilden bahsediliyor.

Adem Turkey’in araba kiralamak için, kaç kişinin orada bulunacağına dair sorusunu ise Zarrab, "Sadece Acun ve ben varız" şeklinde yanıtlıyor. Daha sonraki yazışmalarda da Sarraf’ın lüks tatiline Acun’un da eşlik edeceği anlaşılıyor.

Adem Turkey ve Zarrab’ın konuşmalarından ayrıca Zarrab’ın 750 bin Euroluk bir tekne aldığı da anlaşılıyor.

 

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