Reza Zarrab’ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi!

Yargıç Richard Bermann, 17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları suçlarından ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab’ın 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Bermann, '50 milyon dolar kefaletle korumalı ev hapsi' talebini, 'zengin zanlılara kayırmacılık' olacağı gerekçesiyle reddeti. Zarrab'ı tutuklayan Savcı Preet Bharara kararı Twitter’dan duyurdu.

Zarrab, 19 Mart günü tatil için gittiği belirtilen Miami'de gözaltına alınmış ve sorgusu sonrası tutuklanmıştı.

Hakkında düzenlenen iddianame ABD Adalet Bakanlığı tarafından basına da duyurulan Zarrab'ın kara para aklama, ABD devletini ve bankalarını dolandırmak gibi suçları işlediği iddiasıyla yargılanması talep ediliyor.

Zarrab, avukatı Benjamin Brafman aracılığıyla mahkemeye 10 milyon doları nakit, toplam 50 milyon dolarlık kefalet ödemeyi önermişti.

Gerekçe: Kaçma riski bulunuyor

Yargıç Richard Berman da Zarrab'ın kefalet talebinin kabul edilmediğini doğruladı.

Reuters'ın haberine göre, Berman, Zarrab'ın kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu savunan federal savcıların sunduğu kanıtların ağır bastığını ifade etti.

Yargıç Berman ayrıca Zarrab'ın kefalet için önerdiği, silahlı koruma gibi şartların, sanığın duruşmaya katılımını garanti etmeyeceğine kanaat getirdi.

Yargıç, Zarrab'ın ABD ile herhangi bir bağlantısı olmadığını, ciddi mali kaynakları olduğunu ve kendisini iade etmeyebilecek ülkelerle sıkı bağları bulunduğunu belirtti. Berman, bu faktörlerin Zarrab'ı kaçmaya teşvik edebileceğini söyledi.

Savcı Bharara, mahkemenin bu talebi reddettiğini Twitter hesabından duyurdu. Savcı, "Federal yargıç müdafii Reza Zarrab'ın kefalet talebini reddetti, yargılama devam edecek" ifadesini kullandı.