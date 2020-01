Savcı Bharara: Halkbank, Zarrab'ın 5 milyar Euro'luk para transferine aracı oldu

Başsavcı Bharara, 17 Aralık 'yolsuzluk' soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab’ın ABD'deki davasında kefaletle serbest bırakılmaması için mahkemeye yeni belgeler sundu. Belgelerde, İranlı şirketin, Çinli Bank of Kunlun’da bulunan 5 milyar Euro’yu alamadığı ve Halkbank’ın paranın transferi için aracı olduğu belirtildi.

Yarına Bakış'ın haberine göre, Reza Zarrab’ın tutuklu bulunduğu ABD’de kefaletle serbest kalıp kalmayacağına dair karar duruşması için New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın mahkemeye sunduğu belgeler kamuoyu ile paylaşıldı. Toplam 222 sayfalık belgelerde, İranlı bir ticaret şirketinin Çin merkezli Bank of Kunlun’da bulunan 5 milyar Euro parasını alamadığı ve Halk Bankası’nın aynı bankadan 5 milyar Euro transferi için aracı olduğu anlatılıyor.

Belgelere göre İranlı şirketin, 2006-2015 yılları arasında Çin’e maden, kimyasal ve inşaat malzemeleri sattığı ve bunun karşılığında hesaplarında bulunan toplam 5 milyar Euro’yu geri istediği ifade ediliyor. Temmuz 2012’den beri, Bank of Kunlun’daki 5 milyar Euro’yu alamadıklarını belirten İranlı şirket, bu durumun uluslararası kanunlara aykırı olduğunu savunuyor.

Savcılığın mahkemeye sunduğu başka belgede ise Halk Bankası’nın Bank of Kunlun hesabından, Çin merkezli bir başka Ping An Bankası’nda yeni açılan hesabına 5 milyar Euro’nun nasıl aktarılacağı anlatılıyor. Belgeye göre paranın aktarılması sırasında Bank of Kunlun ve Ping An Bankaları’na yüzde 6,5 (325 milyon Euro) komisyon verileceği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Belgede Party A diye yazılan kişi veya kuruluşun, geriye kalan paranın yüzde 93,5’ini başka bir yere aktarabileceği yazıyor.

Whatsapp'ta ilginç yazışmalar

Başsavcı Preet Bharara, mahkemeye sunduğu belgelerde 149 sayfalık WhatsApp yazışmalarına da yer verdi. Zarrab’ın anadili İngilizce olduğu iddia edilen ‘Adem Turkey’ isimli birisi ile sıklıkla yazıştığı görülüyor. Zarrab’ın çocuğuna bakıcı bulma konusundan, yeni bot alımına kadar bütün işleri takip eden kişi olarak ‘Adem Turkey’ olarak görülüyor. Yazışmalara göre Adem isimli şahıs, Zarrab’ın kızı için İngiltere’den bakıcı arıyor. Bakıcının genç ve güzel olmasına dikkat ediliyor.

Adem, Florida tatili öncesi anlaşmaya çalıştığı İngiliz bakıcının Zarrab hakkında BBC’de gördüğü haberlerden dolayı çekindiğini Zarrab’a iletiyor. Adem ise basında çıkan haberlerin Reza Zarrab’ı yansıtmadığı ve onun kötü bir insan olmadığını açıklamaya çalışıyor. Daha sonra ikna olan İngiliz bakıcı, Zarrab, eşi ve kızıyla birlikte Miami’ye geliyor. Yazışmalarda Zarrab’ın 17 Şubat 2016’da Adem’e “Ciddi aile problemleri olduğunu ve iş yapacak zamanı olmadığını” söylemesi dikkat çekiyor.

WhatsApp mesajlarından Dubai’de bulunan Zarrab’a Acun da eşlik ediyor. Acun, Zarrab’ın jetinde kendi çalışanlarına da yer olup olmadığını soruyor. Savcılığın diğer belgelerinde Zarrab’ın Farsça ve İngilizce bildiği iddia ediliyor. Mahkemeye sunulan belgelere göre Zarrab’ın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları hakkında bilgi sahibi.