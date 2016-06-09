Zarrab'ın kefalet kararına birkaç gün kala Başsavcı Bharara mahkemeye belge yağdırdı

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın kefalet başvurusu için kararın verilmesine bir kaç gün kala Başsavcı Preet Bharara, mahkemeye sunduğu yeni belgelerle Zarrab’ın serbet kalmasının zorlaştığı belirtildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada Zarrab ile ilgili ellerinde yüz binlerce sayfa belge olduğunu ve bu belgeler üzerinde keşif yapmaları gerektiğini belirterek yargıçtan kendilerine süre verilmesini isteyen başsavcının ofisi mahkemeye 222 sayfa belge yağdırdı.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre, ABD’de Zarrab davası henüz kefalet başvurusu aşamasında olduğu için; başsavcılık, Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman’ın, “Müvekkilim tutuklandığındaki ilk sorgulamasında, İngilizcesi yetersiz olduğundan soruları doğru anlayamadı, FBI kendisine tercüman ayarlamadı, avukat tutma hakkı olduğu söylenmedi ve iddianamede belirtildiği gibi ‘Farsça okuyamıyor’” şeklindeki iddialarına karşı, Zarrab’ın İngilizce bildiği ve Farsça okuduğunu gösteren belgeleri mahkemeye sunarak, yargıçtan kefalet başvurusunun reddedilmesini istedi.

Zarrab’ın 1 Kasım 2015 tarihinden başlayarak 19 Mart 2016’da bindiği THY’nin Miami uçağından yaptığı 146 sayfadan oluşan WhatsApp’taki tüm İngilizce yazışmaları mahkemeye delil olarak sunuldu. Başsavcı Bharara yazışmalar ışığında yargıçtan kefalet başvurusunun reddedilmesini istedi.

Acun ile Dubai seyahati

Zarrab’ın yazışmalarında, Acun ile Dubai seyahati, Miami’de kendilerine eşlik edecek olan İngiliz çocuk bakıcısı, Miami’deki planları üzerine detaylı yazışmalar yer alıyor. Zarrab’ın ‘RZ’ kodu ile kullandığı ‘WhatsApp’ hesabında ‘Adem Turkey’ kod isimli kişiyle İngilizce yazışmalarına dikkat çekiliyor. Zarrab, özel yatının bakımı, yeni alacağı başka yatın hangi limana bağlı olarak hangi bayrağı taşıyacağı konusunu tartışırken, FBI soruşturmasında mal varlığı listesinde yazmadığı yatı, özel uçağı, Miami seyahati için yazıştığı İngiliz dadı ve Florida’daki ‘dalış’ planları bulunuyor.

İşte yazışmalardan notlar

* Dubai’ye dalışa ve Formula 1 yarışı izlemeye gidiyorlar.

* Zarrab’ın Formula One izlemek için 209.000 BAE Dirhem’i harcıyor.

* 380.000 BAE Dirhem ise Formula One araçlarını pistte kullanmak için ödediği ücret.

* Dubai’den dönüşte Acun’un jeti bozulunca, Acun ve 9 kişilik arkadaş grubu için kendi jetini gönderiyor.

* Adem, Zarrab’a Dubai’ye girişte sorun yaşayıp yaşamadığını soruyor,

* Zarrab, sorun yaşadığını başka terminale gitmek zorunda kaldığını ve “Tamam beni içeri aldılar” diye yazıyor.

* Özel yatının boyası için 60 bin Euro ödüyor. Toplam ücretin yüzde 40’ı bu boyadan.

* Yatın çekimi için yüzde 19 KDV’yi ödemeden anlaşmaya varıyorlar.

* Yatı taşıyacak gemi 750.000 Euro alıyor. 500 bin Euro içine ve nakliyesine harcanıyor.

* İngiliz dadı haftalık 1.500, yıllık 78.000 pound istiyor. Dadının ajansı da 19.500 pound istiyor.

* Adem ve eşi Christine de ABD’ye Zarrab ile gidiyor.

* ABD gezisi 18-28 Mart tarihleri arası için planlanmış

* Zarrab, Adem’e “Miami ile Florida arası ne kadar uzak diye soruyor? Miami’nin Florida eyaletinde olduğunu bilmiyor. Miami’de dalışa ve daha sonra Orlando’ya Disneyworld’e ve NASA’ya gideceklerini yazıyor.

* Son gün, Adem’in Amerika’ya gelmesini istemiyor. Kendisine saygısızlık ettiğini düşünüyor.

* Adem hava alanındayken uçuşunu iptal ettiriyor. Ofise gidip Şükrü ile aralarında olan sorunu çözmesini istiyor, sorun çözüldükten sonra Adem de Business Class’ta kendisiyle birlikte uçuyor.

Başsavcının mahkemeye sunduğu belgeler

* İngilizcesinin yeterli olmadığını iddia eden Zarrab’ın Dubai’deki Carnegie Mellon Üniversitesi’nden 2000 yılında aldığı “E-Commerce” sertifikası,

* Eşi Ebru Gündeş ile birlikte St. Kitts Adası vatandaşlığı başvuru formunu doldururken İngilizceyi de bildiği 5 dil içinde göstermesi.

* Zarrab’ın iddianamede yer alan İran ruhani lideri Ayetullah Humeyni’ye atıfta bulunan ve ‘finansal cihad’dan söz edilen Farsça yazılan e-posta’yı kendisinin yazmadığını, zaten Farsça bilmediği şeklinde kendisini savunmasına rağmen, başsavcılık, Zarrab’ın cep telefonunda direk Farsça yazışmalarını delil olarak sundu.

* Zarrab’ın tutuklandığında ele geçirilen cep telefonunda Farsça yazılmış mesajlarda “Kahalzade” isimli İranlının bir bankadan alınan dokümanlarla Güney Kore üzerinden yaptıkları işlemler hakkında bilgi veriyor.

* Bir başka belgede ise, “Mojtaba 2” isimli kişi Farsça olarak Zarrab’a gönderdiği mesajlarda kendisiyle görüşme isteğini yazıyor.

* Zarrab iş ortağı Abdullah Happani ve yanında çalışan Regaip Akol ile de Farsça yazışmaları delil olarak gösteriliyor. Farsça elle yazılmış kendisi ve diğer davalı Hüseyin Najafzadeh tarafından imzalanmış iş kontratında Zarrab’ın Dubai’deki firması üzerinden Najafzadeh’in İran’daki firması üzerinden döviz işleminin nasıl yapılacağı belirtiliyor.

* İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan aldığı 29 Nisan 2015 tarihli ‘Adli sicil kaydı yoktur’ belgesi.

* Reza Zarrab’ın sahibi olduğu Royal Holding’in günlük gelir ve kayıtlarını gösteren rapor çizelgesi.

* Royal Holding’in Ocak 2016’da 499 bin 497 dolar artış sağladığı ve son olarak 9 milyon 585 bin 391 dolar nakiti olduğu gösteriliyor.

* Açıköğretim Lisesi 4.dönem öğrencisi olduğunu gösteren 4 haziran 2001 tarihli yazı.

* İstanbul, Bahçelievler’deki Gürsoy Özel Koleji, 6 ve 8.inci sınıf karneleri.

* 28 Aralık 2015 tarihli, İran bankasındaki hesaptan Çin bankası üzerinden havale yapılması. Ve, bu bankanın ABD kara listesinde olup olmadığı yönündeki yazışması.

* Başka bir belgede ise bir bankanın Çin bankası ile nasıl işlem yapacağı yönünde bilgiler yer alıyor.

El yazısıyla mal varlığını mahkemeye sundu

Reza Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, başsavcılığın kendisine ulaştırdığı delillere karşı mahkemeye 25 sayfalık yeni bir dilekçe sunarak, Zarrab’ın İngilizce’yi yeterince anlamadığı yönündeki savunmasına devam etti.

3 Haziran’da New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara ofisinin, Zarrab’ın kefaletle serbest bırakılmaması için bazı belgeleri mahkemeye sunduktan harekete geçen Brafman, yine müvekkilinin Miami’de mahkemeye çıkmadan önce alınan ifadesinde Türkçe tercüman bulundurulmadığı ve bunun bir Anayasal hak ihlali olduğunu iddia etti.

Brafman, Zarrab’ın Miami’de tutuklanmasının ardından ilk FBI sorgusunda Zarrab’ın ajanlara mal varlığını sıraladığı el yazısını delil olarak sundu. Hesabı olduğu bankaları açıklayan Zarrab, Türkiye ve Tahran’da bulunan mal varlıklarını da yazdı.

Savcılığın belgelerinde Zarrab’ın ilk ifadesinin hangi şartlarda alındığının detaylı bir şekilde anlatıldığını kaydeden Brafman, Zarrab’ın FBI ajanlarına ilk verdiği ifadede doğruları söylediğini, avukat istemesine rağmen, sorgusuna devam edildiğini, halbuki, avukat istemesinden sonra, sorguya devam edilemeyeceği, FBI ajanının sorularına devam ettiğini belirtti.

“Zarrab 10 kelimeden fazla yazmamış”

Avukat Brafman, savcılık makamının Zarrab’ın WhatsApp uygulaması üzerinden ‘Adem Turkey’ (anadili İngilizce) isimli birisi ile yazıştığını kanıt olarak gösterildiğini belirterek “Zarrab 10 kelimeden fazla yazmamış. Bu onun İngilizce bildiğini göstermiyor. Basit İngilizce biliyor, ileri derecede İngilizce bilmiyor. Pek çok kelimeyi yanlış yazmış. Florida yerine Floriddila yazmış” diye savundu. Avukat, ayrıca belgelerin yanında çalışanların İngilizce bildiğini gösterdiğini kaydetti.

Savcılığın belgelerinde Zarrab’ın Dubai’de ‘E-Commerce’ dersi almasının ‘teknoloji alanında yapabildiklerini gösterdiğini’, İngilizce’yi ‘kapsamlı ve derin’ bildiğine dair kanıt olmadığını ileri sürdü.

Delil ilkokul İngilizcesi

Avukat Brafman, mahkemeye sunduğu belgelerde müvekkilinin ilköğretim 8. sınıf karnesini de delil olarak kullandı. Karnede Zarrab’ın Türkçe dersi notu – 2, (başarısız) İngilizce notu ise – 3 (orta) seviyesinde olması dikkat çekti.

“Farsça da bilmiyor”

Savcılığın, Zarrab’ın Farsça bildiğine dair bir yazışmanın da kabul edilmemesi gerektiğini belirten Brafman, “Zarrab, kendisine gönderilen mesaja 2.5 ay sonra cevap vermiş. Ve sadece ekran fotoğrafını değiştir şeklinde olmuş. Bu onun Farsça bildiğini göstermez” ifadelerine yer verdi.

Zarrab’ın karnesi

1996’da kapanan Gürsoy Özel Koleji’nin okul müdürü Tayyip Saygılı imzası ile verilen Reza Zarrab’ın 8-B sınıfı karnesi yıl sonu not ortalamaları şöyle;

Türkçe: 2

Matematik: 2

Vatandaşlık Bilgisi: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: 1

İngilizce: 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

Resim İş: 3

Müzik: 5

Beden Eğitimi: 5

Almanca (seçmeli): 2