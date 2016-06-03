New York Times'tan 'zengin zanlı Zarrab' yazısı: Beni yaldızlı kafese kapat!

ABD’de tutuklanan Reza Zarrab’ın dün kefalet duruşması için mahkemeye çıkmasından önce saygın New York Times gazetesinde “Zengin zanlıların yargıçlardan talebi: Beni yaldızlı kafeslere kapat” başlıklı bir yazı yayımlandı. İran’a ambargoyu delmekle suçlanan Zarrab’ın avukatları mahkemeye 10 milyon doları nakit olmak üzere 50 milyon dolar kefalet ödemeyi önermişti. Avukatlar bunun karşılığında Zarrab’ın New York’ta kiralayacağı bir dairede elektronik kelepçeyle kalmasını istemişti. İranlı işadamının kaçmasını önleyecek gardiyanların parasını da yine kendisinin ödemesini teklif etmişlerdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, New York Times (NYT) “Bu talep gözüktüğü kadar anormal değil. Zenginler her zaman biraz daha farklı. Bir avuç yabancı zengin zanlı, kendi finanse ettikleri yaldızlı kafeslerde kalmayı teklif ederek mahkemeleri test ediyorlar” yorumunu yaptı. Gazete daha önce de Çinli milyarder işadamı Ng Lap Seng’in 20 milyon doları hemen ödenmek üzere 50 milyon dolar kefaletle şehrin ortasında bir apartmanda GPS gözetimi altında yaşadığını hatırlattı. NYT “New York’ta binlerce tutuklu, en mütevazı kefalet bedellerini bile ödeyemedikleri için hapislerde çürüyor. Haliyle avukatlar, bazı tutukluların sahip oldukları finansal gücün yardımıyla hapishanede kalmamalarının açıkça haksız olduğunu savunuyor” diye yazdı.