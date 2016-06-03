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Savcı Bharara'nın 'kaçabilir' dediği Reza Zarrab'ın kefalet davası ertelendi

Sunulan delilleri inceleyeceğini söyleyen Yargıç, duruşmayı 7 Haziran’a erteledi

03 Haziran 2016 00:43

ABD’ye giriş yapmak isterken, 19 Mart’ta Miami Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonun kilit ismi Reza Zarrab'ın 50 milyon dolarlık kefalet talebine yönelik delilleri inceleyeceğini söyleyen yargıç, duruşmayı 7 Haziran’a erteledi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, Zarrab’ın, kefaletle serbest bırakılma talebini görüştü. Sunulan delilleri inceleyeceğini söyleyen Yargıç, duruşmayı 7 Haziran’a erteledi.

sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; yerel saatle sabah 10.00’da (TSİ 17.00) gerçekleşen duruşmada, Reza Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, Zarrab’ın şiddet olaylarına karışmadığı, toplum için herhangi bir tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle, 24 saat boyunca özel güvenlik görevlileri gözetiminde ev hapsinde tutulmasını talep etmişti.

Bharara tarafından hazırlanan iddianamede, Zarrab hakkında toplam 75 yıl hapis cezası isteniyor. 33 yaşındaki Zarrab, New York’un Manhattan bölgesindeki Metropolitan Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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