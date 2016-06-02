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Zarrab kefalet duruşmasına ayağında zincirle getirilecek

Zarrab'ın avukatı, toplum için herhangi bir tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulmasını talep ediyor

02 Haziran 2016 14:13

ABD’ye giriş yapmak isterken, 19 Mart’ta Miami Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan 17/15 Aralık yolsuzluk operasyonun kilit ismi Reza Zarrab’ın, kefaletle serbest bırakılma duruşması bugün New York’ta yapılacak. Zarrab'ın duruşmaya yine ayağı zincirli olarak getirileceği belirtiliyor

Hürriyet’ten Nafiz Albayrak’ın haberine göre, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, duruşmaya yine ayaklarından zincirli olarak getirilmesi beklenen Zarrab’ın, kefaletle serbest bırakılma talebini görüşecek. Yerel saatle sabah 10.00’da (TSİ 17.00) gerçekleşecek duruşma, Reza Zarrab’ın, önümüzdeki yıllarda hayatının akış yönünü belirleyecek. Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, Zarrab’ın şiddet olaylarına karışmadığı, toplum için herhangi bir tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle, 24 saat boyunca özel güvenlik görevlileri gözetiminde ev hapsinde tutulmasını istiyor.

Mahkemeye sunulan kefalet talebi dilekçesinde, Zarrab’ın ev hapsi boyunca dış dünya ile bağlantı kuramaması için, cep telefonu ve bilgisayar kullanımının da engelleneceği, kendisini ziyaret etmeye gelen kişilerin de cep telefonları ve bilgisayarlarının güvenlik görevlilerince teslim alınacağı belirtiliyor. Ayrıca Zarrab’ın ayak bileğine takılacak bir bilezik ile GPS aracılığıyla ne zaman nerede olacağının izlenebileceği belirtiliyor.

Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara ise Zarrab’ın Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin en üst düzey yöneticileri ile bağlantısı olduğunu ve ev hapsine çıkması halinde bir daha mahkemeye gelmeyeceğini belirterek, kefaletle serbest bırakılma isteğine karşı çıkıyor. Bharara tarafından hazırlanan iddianamede, Zarrab hakkında toplam 75 yıl hapis cezası isteniyor. 33 yaşındaki Zarrab, New York’un Manhattan bölgesindeki Metropolitan Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

 

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