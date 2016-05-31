Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e hediye ettiği yalıyı geri aldı

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'e hediye ettiği Beykoz Kanlıca'daki ikiz yalıları bu senenin başında kendi üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Kanlıca'daki ikiz yalıdan Ebru Gündeş'in üzerine olanı, Reza Zarrab 8 Ocak 2016'da kendi üzerine almış. Sarraf, Cemalettin Happani'ye de Esenyurt'ta bir daire vermiş.8 Ocak 2016'da 393 yevmiye no ile yalıyı satın almış görünen Sarraf'ın bu satış karşılığında Ebru Gündeş'e ne kadar ödediği öğrenilemedi.

Kanlıca Mahallesi'nde 23 pafta 116 ada 4-5 parseller üzerinde bulunan ve toplam üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011'de satın alan Reza Zarrab, 4 parseldekini kendi, 5. parseldekini eşi Ebru Gündeş'in üzerine kaydettirmişti. Sarraf, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'te ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce onaylanmıştı.

Ancak tadilat projesinde yer almayan kaçak eklentiler nedeniyle suç duyurusu üzerine Beykoz Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcı Turgut Çakır'a ifade veren Ebru Gündeş, "Benim haberim yok her şeyi Rıza yaptı" dediği yalısını nedeni anlaşılamayan bir şekilde bu yılın başında eşi Reza Zarrab'a sattı.