"Zarrab dosyası, Erdoğan ve Fidan, Obama'nın uyarısına uymadığı için açıldı" iddiası

ABD Başkanı Barack Obama’nın, Beyaz Saray’daki kırmızı odada ağırladığı dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a “Ne yaptığınızı biliyoruz, bir daha yapmayın bunu” dediği iddia edildi. Cumhuriyet’ten İlhan Tanır’ın haberine göre, o görüşmenin yeni detayları Reza Zarrab davası nedeniyle ortaya çıktı. Tanır’ın kaynaklarına dayandırarak aktardığı habere göre, 2013 yılındaki o uyarıya uyulmaması nedeniyle Zarrab dosyası açılmış.

Yemekli toplantıda dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Kırmızı odadaki akşam yemeğinde bilindiği gibi Hakan Fidan, Erdoğan’ın hemen solunda oturmuştu.

Görüşmeden bilgisi olan Amerikan kaynaklara göre o toplantıda Obama, Erdoğan ve Fidan’a “Ne yaptığınızı biliyoruz, bir daha yapmayın bunu” şeklinde uyardı. O toplantının bir başka yerinde ise Obama’nın doğrudan Fidan’a dönerek, “Özellikle gözümüz artık senin üstünde” diyerek açık bir uyarı daha yaptı. O dönem bazı tartışmaların odağında olan Fidan’a bu durumu anlatan Obama’nın “bugün Zarrab nedeniyle odaklandığımız ve Türkiye’de uzun yıllar süregiden illegal faaliyetlere” o toplantıda dikkat çektiği öğrenildi. Kaynaklar, 2013 yılındaki o uyarıya uyulmaması nedeniyle Zarrab dosyasının açıldığını belirtiyor.

Kaynaklar Rıza Sarraf dosyasında Türkiye ile ilgili gelişmelerin bu haftadan itibaren başlayacağını ifade etti. Asıl duruşmalar ise eylülde başlayacak.

3 Türk daha

Bharara’nın Sarraf dosyasında yer alan 125 sanıktan 91’inin Türkiye vatandaşı olduğu ortaya çıkmış, bunlar arasında eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Emine Erdoğan’ın vakfının olduğu belirtilmişti. Bu isimlere ek olarak M. I., S.A. ve C.K. isimli Türk vatandaşların da dosyada olduğu öğrenildi.

Davayı yakından izleyen kaynaklara göre avukat Brafman, bir yıl için Rıza Sarraf’tan iki basamak milyon dolarlık bir ücret alacak. Bu ücret, Brafman’ı yakından izleyen kaynaklara göre Brafman’ın 2016 yılındaki açık ara en büyük geliri olacak. Ayrıca Brafman’ın elindeki başka davaları bırakıp, Sarraf’a yoğunlaşması da bunu doğrular nitelikte.

Sıra sağlık raporunda

Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman’ın, müvekkilinin serbest bırakılması için sağlık sorunlarını örnek gösterip tahliye talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Brafman tarafından savcılığa verilen 22 sayfalık dilekçede Sarraf’ın sağlık sorunlarına dikkat çekildi. Sarraf gözaltına alındıktan sonra mahkemeye böbrek üstü tümörünün 1 cm büyüdüğünü ve acilen kemoterapi tedavisine başlaması gerektiğini belirterek tahliye istemişti.

17 Aralık’taki operasyon kapsamında gözaltına alınan Sarraf’ın cezaevinde iken savcılığa verdiği ifadede de, kanser olduğunu ve acilen tedavi görmesi gerektiğini söylemişti.

Kanser olduğunu söyleyen Sarraf, “Acilen müdahale ettirip kemoterapi sürecine başlamam gerekiyor” diyerek tahliyesini istemişti. Sarraf’ın o günden bugüne tedavi görüp görmediği ise bilinmiyor.

Kurtulmuş: Fidan görevinin başında

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada soru üzerine, Başkanlık sistemine ilişkin parti önerilerini en kısa zamanda TBMM’ye getirmek istediklerini kaydetti. Kurtulmuş, MİT müsteşarının değiştirildiği yönündeki haberleri yalanlayarak, Hakan Fidan’ın görevinin başında olduğunu söyledi.