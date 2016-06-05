Zarrab'ın avukatından hâkime: Kaçarsa vurun

ABD’li mahkeme ressamı Elizabeth Williams, İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmek, karapara aklamak ve bankacılık sahtekârlığından tutuklu olan Reza Zarrab’ın 2 Haziran’da yapılan duruşmasını izleyip resimledi. Zarrab’la ilgili izlenimlerini aktaran Williams, “Yargıcı dinlerken yüzünde endişeli bir ifade vardı” dedi. Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, 2 Haziran’daki duruşmada bir saati aşan sunumunda, yargıç Richard Berman’a ilginç bir öneride bulundu. Brafman, başsavcılığın Zarrab’ın kefalet başvurusunun rededilmesi üzerindeki aşırı ısrarcı tutumu üzerine, “Zarrab’ın kaçmaya teşebbüsü olursa, eğer uygun görürseniz güvenlik yetkilileri makul güç kullanabilecekler, hatta eğer izin verilirse onu vurabilirler. Mükemmel değil mi?” dedi.

ABD’de tutuklu yargılanan işadamı Reza Zarrab’ın New York Federal Mahkemesi’nde 2 Haziran’daki duruşmasını izleyen ve içeriye fotoğrafçı girmesi yasak olduğu için ortamı çizerek aktaran mahkeme ressamı Elizabeth Williams izlenimlerini Hürriyet’ten Razi Canikligil'e anlattı. ABD’deki en ünlü 5 mahkeme ressamı arasında sayılan Williams, şunları söyledi:

“Güvenlik görevlileri Zarrab’ı mahkeme binasına bitişik olan cezaevinden duruşma salonuna getirdiklerinde daha önce incelediğim fotoğraflarından daha zayıf olduğunu fark ettim. Kendisine bolca gelen kısa kollu koyu lacivert tişört, içinde ten rengi fanila bulunan cezaevi kıyafeti giydirilmişti. Duruşma boyunca oturdu. Yargıç, duruşma ile ilgili ön bilgiler verirken, sağında oturan tercümanı çeviri yaptı. Yargıcı dinlerken yüzünde sürekli endişeli bir ifade vardı. Bunu da çizimlerime yansıtmaya çalıştım. Mahkeme ressamları gördüklerini çizmek için eğitilirler. Bizim en büyük endişemiz suretin benzerini, mimik ve jestlerini yansıtabilmektir. Fotoğrafçı gibi çizdiklerimizi gözden geçirip, fotoşopla sonradan düzeltemiyoruz.”

Tarih istedi

75 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması süren Zarrab’ın perşembe günü yaklaşık 2.5 saat süren kefalet duruşmasında Yargıç Richard Berman, kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti. Yargıç Berman’ın kefalet duruşmasındaki açılış konuşmasının en önemli bölümü, “Bu davada dile getirilen konuların çözüme kavuşturulmasının benim bildiğim en iyi yolu, hızlı ve kamuoyu önünde jürili bir yargılama yapılması” dediği kısımdı. Berman, 7 Haziran’a kadar savcılık ve savunma avukatlarından kendisine jürili duruşma için tarih önerileri vermesini istedi. 16 Haziran’daki duruşmada jürili duruşma tarihinin kesinleştirileceğini açıkladı.

Resim 1 - Avukatı konuşurken pürdikkat izledi

Avukatı Benjamin Brafman, yargıca hitap ederken, Zarrab yüzünü kendisine çevirerek tüm dikkatini Brafman’ın söylediklerini verdi. Türkçe çevirmeni sağ kulağına konuşurken bir an olsun yüzünü Brafman’dan çevirmedi. Tüm dikkatini ona verdi.

Resim 2 - Savcı yardımcısında vücut dili değişti

Avukat Brafman konuşmasını bitirince Zarrab, bir kaç defa arkasına dönüp dinleyicilere baktı. Ancak, yargıç ve avukatı konuşurken çok dikkatliydi. Başsavcı yardımcısının (Michael Lockard) konuşması sırasında vücut dili biraz değişti. Kollarını birleştirdi, bacak bacak üstüne attı ve kendisini oturduğu sandalyede biraz kaydırdı. Genel olarak duruşmada söylenenleri serinkanlı, kontrollü, çok sabırlı ve sakin ve dikkatle dinlemesi beni etkiledi.

Elizabeth Williams, ABD’nin en iyi beş mahkeme ressamından biri. Mahkeme tasvirleri New York Times, Wall Street Journal, USA Today, New York Post gibi ABD’nin önde gelen gazetelerinin kapaklarında yer aldı. Williams’ın izlediği bazı davalar şöyle: ABD’nin iyi yaşam kraliçesi Martha Stewart, mafya babası John Gotti, eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, eski borsacı ve dolandırıcı Bernard Madoff. Ressamlığa modaçizimleriyle başlayan Williams, işini ‘muhabirlik’ olarak tanımlıyor.

Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, 2 Haziran’daki duruşmada bir saati aşan sunumunda, yargıç Richard Berman’a ilginç bir öneride bulundu. Brafman, başsavcılığın Zarrab’ın kefalet başvurusunun rededilmesi üzerindeki aşırı ısrarcı tutumu üzerine, “Zarrab’ın kaçmaya teşebbüsü olursa, eğer uygun görürseniz güvenlik yetkilileri makul güç kullanabilecekler, hatta eğer izin verilirse onu vurabilirler. Mükemmel değil mi” dedi. 50 milyon dolarlık kefalet paketi ile birlikte ‘Guidepost’ isimli güvenlik şirketiyle anlaştıklarını belirten Brafman, firmanın Manhattan’da bir apartmanın 15’nci katında bulunan bir daireyi Zarrab için hazırladığını belirterek, cami, doktor ziyaretleri ve mahkemeye ulaşım için özel şoförlü bir minibüsün de hazırlandığını kaydetti. Başsavcı Preet Bharara’yı temsilen bulunan yardımcısı Michael Lockard ise “Bunlar parasını mahkûmdan alan gardiyanlar. Kefalet ile dışarıdayken kaçmak, cezaevinden kaçmaktan daha kolay. Zarrab hakkındaki suçlamalar çok güçlü ve olağanüstü kaçma riski var. Bu durumda kendisini Manhattan’da hafif silahlı 2 güvenlik görevlisine teslim etmek, komşuları ve çevresindekilerin yaşamını riske sokar” diye itiraz etti.