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KCK: Hükümetten Ömer Güney ve MİT açıklaması bekliyoruz

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Paris cinayetiyle ilgili ortaya çıkan MİT'e ait belge ve katliamın zanlısı Ömer Güney’e ait olduğu öne sürülen ses kaydına ilişkin hükümeti açıklama yapmaya çağırdı

20 Ocak 2014 15:08

Paris’te 9 Ocak 2013’te üç Kürt kadın siyasetçi Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ve MİT’e ait olduğu öne sürülen belgeler hakkında Kürdistan Topluluklar Birliği (Koma Civaken Kurdistan - KCK) Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

KCK bu belgelerde ortaya çıkan bilgiler hakkında AKP Hükümeti’ni açıklama yapmaya çağırdı. “Aksi ispat edilmediği taktirde bu cinayetlerin MİT tarafından planlandığı ve yapıldığı kabul edilecektir” denilen açıklamada, iktidarın süren sessizliği “Hareketimizin görmezlikten gelemeyeceği ciddi bir durum” olarak nitelendirildi.

 

'Süreci etkiler'

 

Bianet.org'ta yer alan habere göre, hükümetin tutumunun çözüm sürecini de etkileyeceğini belirten KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “AKP Paris cinayetinin açığa çıkması konusunda girişimlerde bulunmaz ve Kürt sorununun çözümü doğrultusunda ciddi adımlar atmazsa bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceği açıktır” dedi. 

 

'Belgeler bir bir ortaya dökülüyor'

 

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’in Paris’te katledilmesinden bu yana bir yıl geçmesine rağmen faillerin bulunması konusunda ne Fransız ne de Türk hükümeti bir adım atmıştır.

"Ancak Türkiye'deki iktidar çatışmasının keskinleşmesiyle birlikte Paris katliamıyla ilgili belgeler bir bir ortaya dökülmektedir. Ömer Güney’in cinayetle ilgili ses kaydının yayınlanması, MİT’e ait belgenin ortaya çıkması hareketimizin bu cinayetin planlayıcısı ve uygulayıcısının Türk devleti olduğu iddiasını doğrulamıştır.

 

'Aksi ispatlanmazsa, cinayetleri MİT planlamış demektir'

 

“Bu cinayet, AKP ve Fetullahçılar ittifakının oluşturduğu hükümet zamanında gerçekleşmiştir. Belgelerden anlaşılıyor ki, bu işin içinde istihbarat örgütü bulunmaktadır. Zaten istihbarat örgütü desteği olmadan böyle bir cinayetin gerçekleşmesi mümkün değildir.

"Son yayınlanan belge bu istihbarat örgütünün MİT olduğunu ortaya koymaktadır. Aksi ispat edilmediği taktirde bu cinayetlerin MİT tarafından planlandığı ve yapıldığı kabul edilecektir.”

 

'MİT sürekli fırsat kolladı'

 

KCK açıklamasında Paris Katliamı’nın AKP hükümetinin PKK yönetimini tasfiye etme kararının ilk uygulaması olduğu öne sürüldü.

“PKK yönetiminin tasfiye edilmesi gerektiği konusunu en fazla dillendiren ve bu yöntemi hükümete öneren Fetullahçıların olduğu bilinmektedir. Kuşkusuz MİT böyle bir imkanı bulmak için sürekli fırsat kollamıştır. Bir taraftan görüşme yapılırken diğer taraftan imha amaçlı saldırıların yapılması, AKP hükümetinin ve MİT’in görüşmeleri ne amaçla kullanmak istediğini gözler önüne sermiştir.”

 

'Eğer Paris cinayeti aydınlanmazsa…'

 

Hükümetin bu belgelerde ortaya çıkan bilgiler konusunda ciddi adımlar atmaması durumunda çözüm için söylenenlerin hiçbir anlamının kalmayacağının belirtildiği açıklama şu uyarıyla tamamlanıyor:

“AKP'nin yaklaşım ve tutumuyla bitirdiği bu süreç, halklarımıza karşı duydukları sorumluluk gereği ve belki adım attırabiliriz umuduyla Önder Apo ve Hareketimiz tarafından bugüne kadar sürdürülmüştür.

"Eğer AKP Paris cinayetinin açığa çıkması konusunda girişimlerde bulunmaz ve Kürt sorununun çözümü doğrultusunda ciddi adımlar atmazsa bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceği açıktır.”

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